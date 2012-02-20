روحانیت در صفوف اول دفاع از انقلاب قراردارد

سردار یدالله جوانی مشاور عالی سیاسی نماینده ولی فقیه در سپاه درگفتگو با خبرنگار مهر درمورد نقش روحانیت در دفاع مقدس گفت: نقش روحانیت در دفاع مقدس یک نقش بی بدیل، مؤثر و تعیین کننده بود. دلیل اینکه در دفاع مقدس پیروز شدیم و دشمن را در رسیدن به اهدافش که نابودی جمهوری اسلامی بود ناکام گذاشتیم و جنگ تحمیلی را به دفاع مقدس تبدیل کردیم، این بود که الگوی نبرد ما، الگوی عاشورایی و علوی بود که توانستیم دشمن را از مناطق اشغالی عقب رانده و مناطق تصرف شده را آزاد کنیم.

وی افزود: نقش روحانیت در این الگوی عاشورایی برای ایجاد انگیزه و تقویت روحیه جنگی رزمندگان و ایجاد شور و نشاط انقلابی در آنها یک نقش مهم و اصلی بود. روحانیت در دفاع مقدس به نقش اصلی خود که پیشقراولی و پیشکسوتی در امور مختلف جامعه است، عمل کرد. همان نقشی که یک روحانی در تبلیغ دین داشت روحانیت در حضور در جبهه‏ها به صورت عملی به رزمندگان و مردم نشان داد.

مشاور عالی سیاسی نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: شهدای روحانی دفاع مقدس نسبت به جمعیت این قشر، درمقایسه با اقشار دیگر بیشترین شهدا را دادند. این مسئله نشانگر حضور روحانیت در جبهه‎ها و نقش الگویی آنها در ایجاد روحیه جهاد و شهادت و تقویت نیروی آنهاست.

جوانی درمورد اینکه چه ویژگیهایی از شهید محلاتی سبب شده که سالروز شهادت ایشان روز روحانیت و دفاع مقدس نامیده شود اظهارداشت: شهید محلاتی اولین نماینده امام در سپاه بود. ایشان یک روحانی مبارز و انقلابی و مجاهد بودند که در شکل گیری و پیروزی انقلاب نقش مؤثری داشتند. اولین کسی بودند که از رادیو پیروز انقلاب را منعکس کردند و این نشاندهنده حضور مؤثر وی چه قبل و چه بعد از انقلاب است.

وی تصریح کرد: ایشان به مسائل روز آشنا و آگاهی داشتند و در میان رزمندگان از یک محبوبیت خاصی برخوردار بودند. علاوه بر علم و تقوا، ایشان در تعامل با مسئولان و فرماندهان سپاه با یک خونگرمی خاصی برخورد می‎کردند. درواقع ایشان در قوام و پیشبرد سپاه و آرمانهای آن نقش مهم و برجسته‏ای داشتند.

مشاور عالی سیاسی نماینده ولی فقیه در سپاه درمورد اینکه چگونه امام سرنوشت حوزه‏های علمیه را با نظام گره زدند، بگونه‏ای تجلی آن را در دفاع مقدس می‎بینیم هم اذعان داشت: امام معتقد بود که اگر تحولی در کشور بخواهد صورت گیرد باید خاستگاه و مبنای آن دین باشد. زیرا مردم ایران معتقد و مسلمان هستند و با تکیه بر دین است که می توان حرکت ایجاد کرد.

جوانی یادآورشد: امام معتقد بود با توجه به آموزه‎های دینی و حرکتهای حماسی تاریخ اسلام و اینکه خون بر شمشیر پیروز است و تأسی ایشان به نهضت کربلا می‎توان این تحول را در جامعه ایجاد کرد.

وی افزود: حوزه‏های علمیه پرچمدار این حرکت بودند و هستند و روحانیت تربیت شده در حوزه‎ها، نقش اساسی در تبلیغ و ترویج و حفظ و انتقال دین به نسلهای بعدی ایفا کردند. امام معتقد بود اسلام بدون روحانیت اسلام نیست و پیوند ناگسستنی بین این دو برقرار است. روحانیت هم نقش مؤثری بین امام و جامعه ایفا کردند و در تمام عرصه‎های انقلاب حضور داشتند. از جمله در دفاع مقدس که وفاداری خود را به انقلاب و دفاع از کشور با حضور در جبهه‎ها نشان دادند.