روحانیت در صفوف اول دفاع از انقلاب قراردارد

سردار یدالله جوانی مشاور عالی سیاسی نماینده ولی فقیه در سپاه درگفتگو با خبرنگار مهر درمورد نقش روحانیت در دفاع مقدس گفت: نقش روحانیت در دفاع مقدس یک نقش بی بدیل، مؤثر و تعیین کننده بود. دلیل اینکه در دفاع مقدس پیروز شدیم و دشمن را در رسیدن به اهدافش که نابودی جمهوری اسلامی بود ناکام گذاشتیم و جنگ تحمیلی را به دفاع مقدس تبدیل کردیم، این بود که الگوی نبرد ما، الگوی عاشورایی و علوی بود که توانستیم دشمن را از مناطق اشغالی عقب رانده و مناطق تصرف شده را آزاد کنیم.
وی افزود: نقش روحانیت در این الگوی عاشورایی برای ایجاد انگیزه و تقویت روحیه جنگی رزمندگان و ایجاد شور و نشاط انقلابی در آنها یک نقش مهم و اصلی بود. روحانیت در دفاع مقدس به نقش اصلی خود که پیشقراولی و پیشکسوتی در امور مختلف جامعه است، عمل کرد. همان نقشی که یک روحانی در تبلیغ دین داشت روحانیت در حضور در جبههها به صورت عملی به رزمندگان و مردم نشان داد.
مشاور عالی سیاسی نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: شهدای روحانی دفاع مقدس نسبت به جمعیت این قشر، درمقایسه با اقشار دیگر بیشترین شهدا را دادند. این مسئله نشانگر حضور روحانیت در جبههها و نقش الگویی آنها در ایجاد روحیه جهاد و شهادت و تقویت نیروی آنهاست.
جوانی درمورد اینکه چه ویژگیهایی از شهید محلاتی سبب شده که سالروز شهادت ایشان روز روحانیت و دفاع مقدس نامیده شود اظهارداشت: شهید محلاتی اولین نماینده امام در سپاه بود. ایشان یک روحانی مبارز و انقلابی و مجاهد بودند که در شکل گیری و پیروزی انقلاب نقش مؤثری داشتند. اولین کسی بودند که از رادیو پیروز انقلاب را منعکس کردند و این نشاندهنده حضور مؤثر وی چه قبل و چه بعد از انقلاب است.
وی تصریح کرد: ایشان به مسائل روز آشنا و آگاهی داشتند و در میان رزمندگان از یک محبوبیت خاصی برخوردار بودند. علاوه بر علم و تقوا، ایشان در تعامل با مسئولان و فرماندهان سپاه با یک خونگرمی خاصی برخورد میکردند. درواقع ایشان در قوام و پیشبرد سپاه و آرمانهای آن نقش مهم و برجستهای داشتند.
مشاور عالی سیاسی نماینده ولی فقیه در سپاه درمورد اینکه چگونه امام سرنوشت حوزههای علمیه را با نظام گره زدند، بگونهای تجلی آن را در دفاع مقدس میبینیم هم اذعان داشت: امام معتقد بود که اگر تحولی در کشور بخواهد صورت گیرد باید خاستگاه و مبنای آن دین باشد. زیرا مردم ایران معتقد و مسلمان هستند و با تکیه بر دین است که می توان حرکت ایجاد کرد.
جوانی یادآورشد: امام معتقد بود با توجه به آموزههای دینی و حرکتهای حماسی تاریخ اسلام و اینکه خون بر شمشیر پیروز است و تأسی ایشان به نهضت کربلا میتوان این تحول را در جامعه ایجاد کرد.
وی افزود: حوزههای علمیه پرچمدار این حرکت بودند و هستند و روحانیت تربیت شده در حوزهها، نقش اساسی در تبلیغ و ترویج و حفظ و انتقال دین به نسلهای بعدی ایفا کردند. امام معتقد بود اسلام بدون روحانیت اسلام نیست و پیوند ناگسستنی بین این دو برقرار است. روحانیت هم نقش مؤثری بین امام و جامعه ایفا کردند و در تمام عرصههای انقلاب حضور داشتند. از جمله در دفاع مقدس که وفاداری خود را به انقلاب و دفاع از کشور با حضور در جبههها نشان دادند.
نظر شما