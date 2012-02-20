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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

اختصاصی مهر/

پیش‌نویس لایحه ایجاد سازمان نظام کارآفرینی تدوین شد

پیش‌نویس لایحه ایجاد سازمان نظام کارآفرینی تدوین شد

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه هم‌اکنون پیش نویس ایجاد سازمان نظام کارآفرینی تدوین شده است، از ارسال آن به مراجع ذیصلاح برای تصویب خبر داد.

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر با اعلام اینکه توسعه کارآفرینی به عنوان یک استراتژی کلان در یک جامعه، مستلزم افزایش و یا بهبود ادراک، گرایش ها و رفتار کارآفرینانه در کیه سطوح فردی، تیمی، سازمانی، صنعت و غیره است، گفت: این نگاه به ویژه در سطح ملی باید مورد تقویت قرار گیرد.

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه، اظهار داشت: طی سال های اخیر بسیاری از کشورها، توسعه کارآفرینی و فعالیت های مربوط به آن را در دستور کار خود قرار داده اند، در همین راستا نهادها و انجمن های بین المللی نیز تشکیل شده است.

فروزان مهر ادامه داد: اما اینکه چرا در برخی کشورها، ادراکات، گرایش ها و رفتارهای کارآفرینانه بیش از سایر کشورها است ریشه در عوامل مهم اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه از جمله ارزش ها و فرهنگ ملی، سیاست ها و برنامه های دولت، مقررات و فرایند ثبت شرکت ها، نظام بانکی، نظام پرداخت مالیات، نظام تعلیم و تربیت، نهادهای حقوقی و قانونی، نظام نوآوری، بازارهای مالی، انعطاف پذیری بازار کار و مواردی از این دست دارد.

وی برخی از راهکارهای توسعه کارآفرینی در کشور را تشریح کرد و گفت: در نقشه توسعه کارآفرینی به طور مبسوط به این موضوع پرداخته شده است اما به صورت کلی جهت دادن چرخه کارآفرینی به علم و فناوی و خلق ارزش ها برای ایفای نقش موثر در بخش های مختلف اقتصاد از جمله موارد مهم آن محسوب می شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: همچنین اصلاح ساختار نظام تربیتی، آموزشی و پژوهشی کشور به منظور تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی با تاکید بر پرورش انسان های متقی و کارآفرین، خودباور و خلاق، نوآور و توانا در تولید علم و فناوری متناسب با ارزش های اسلامی و نیازهای جامعه به همراه بهبود فضای کسب و کار با تاکید بر توسعه اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی و خلق ارزش ها؛ نیز در توسعه فضای کارآفرینی کشور حائز اهمیت است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: تجاری سازی ایده، علم و فناوری با تاکید بر مزیت های رقابتی کشور و ثروت آفرینی همراه با توسعه تکنولوژی سبز، حفظ سلامت انسان و اقلیم به همراه توسعه و تقویت مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در استان ها، مناطق و شبکه سازی بین آنها به همراه ایجاد و توسعه نهادهای آموزش عمومی و تخصصی توسعه کسب و کارهای کارآفرینی نیز در مسیر دستیابی به توسعه کارآفرینی باید مورد توجه قرار گیرد.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: تقویت و تجهیز منابع مورد نیاز، پایدار و بهنگام جهت تحقق اهداف برنامه های کارآفرینی از جمله صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت های تامین سرمایه و بانک های توسعه کارآفرینی با تاکید بر فناوری و نوآوری و ایجاد شبکه هماهنگی بین نهادهای تامین مالی و ایجاد ساز و کارهای لازم برای تعامل موثر کارآفرینان با دولت از دیگر مواردی است که در مسیر توسعه کارآفرینی باید مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: زمینه سازی ارتباط نزدیکتر بین تولید کنندگان دانش با بازارهای هدف، کارآفرینان و واحدهای صنعتی معدنی در کنار حمایت از بازارسازی محصولات کارآفرینانه و نوآورانه نیز دارای تاثرات مستقیمی در توسعه فضای کارآفرینی کشور محسوب می شود.

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: از ابتدای برنامه سوم توسعه فعالیت های کارآفرینی به صورت پراکنده و جزیره ای در کشور انجام شد که البته به نوبه خود نتایج خوبی را نیز به همراه داشته است.

وی خاطر نشان کرد: اما تامین بیش از 50 درصد از GDP کشور از محل ارزش آفرینی، نوآوری و تجاری سازی علم و فناوری در سال افق 1404 و ارتقای شاخص تولید ناخالص ملی غیرنفتی کشور، مستلزم ایجاد بستری مساعد برای توسعه کارآفرینی است.

فروزان مهر، تصریح کرد: مطالعه تطبیقی سایر کشورها حاکی از آن است که پشتوانه موفقیت بسیاری از کشورها در موضوع توسعه کارآفرینی علاوه بر حمایت های گسترده دولتی، وجود نهادهای مدنی سازمان یافته و قدرتمند در زمینه تصمیم سازی و تصمیم گیری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه کارآفرینی است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکی از سیاست های اصلی وزارت متبوع طی 2 سال گذشته نهادسازی در عرصه کارآفرینی است، این معاونت با هدف کمک به تحقق اهداف کمی تصریح شده در عرصه فعالیت های کارآفرینی مبتنی بر دانش، نوآوری و فناوری های نوین، درصدد تشکیل نهادی قوی در بخش غیردولتی تحت عنوان "سازمان نظام کارآفرینی" با هدف یکپارچه سازی فعالیت کارآفرینی، ایجاد نظام مدیریت یکپارچه راهبری در حوزه ترویج و توسعه کارآفرینی و هم افزایی و جلوگیری از انحراف در فرآیند برنامه های اجرایی است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: هم اکنون پیش نویس لایحه تشکیل سازمان نظام کارآفرینی با مشارکت صاحبنظران، کارآفرینان، دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، دانشگاه ها و موسسات علمی پژوهشی، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و سایر مراکز مرتبط تهیه شده و درصدد تصویب آن در مراجع ذیصلاح هستیم.

کد مطلب 1538197

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