محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر با اعلام اینکه توسعه کارآفرینی به عنوان یک استراتژی کلان در یک جامعه، مستلزم افزایش و یا بهبود ادراک، گرایش ها و رفتار کارآفرینانه در کیه سطوح فردی، تیمی، سازمانی، صنعت و غیره است، گفت: این نگاه به ویژه در سطح ملی باید مورد تقویت قرار گیرد.

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه، اظهار داشت: طی سال های اخیر بسیاری از کشورها، توسعه کارآفرینی و فعالیت های مربوط به آن را در دستور کار خود قرار داده اند، در همین راستا نهادها و انجمن های بین المللی نیز تشکیل شده است.

فروزان مهر ادامه داد: اما اینکه چرا در برخی کشورها، ادراکات، گرایش ها و رفتارهای کارآفرینانه بیش از سایر کشورها است ریشه در عوامل مهم اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه از جمله ارزش ها و فرهنگ ملی، سیاست ها و برنامه های دولت، مقررات و فرایند ثبت شرکت ها، نظام بانکی، نظام پرداخت مالیات، نظام تعلیم و تربیت، نهادهای حقوقی و قانونی، نظام نوآوری، بازارهای مالی، انعطاف پذیری بازار کار و مواردی از این دست دارد.

وی برخی از راهکارهای توسعه کارآفرینی در کشور را تشریح کرد و گفت: در نقشه توسعه کارآفرینی به طور مبسوط به این موضوع پرداخته شده است اما به صورت کلی جهت دادن چرخه کارآفرینی به علم و فناوی و خلق ارزش ها برای ایفای نقش موثر در بخش های مختلف اقتصاد از جمله موارد مهم آن محسوب می شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: همچنین اصلاح ساختار نظام تربیتی، آموزشی و پژوهشی کشور به منظور تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی با تاکید بر پرورش انسان های متقی و کارآفرین، خودباور و خلاق، نوآور و توانا در تولید علم و فناوری متناسب با ارزش های اسلامی و نیازهای جامعه به همراه بهبود فضای کسب و کار با تاکید بر توسعه اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی و خلق ارزش ها؛ نیز در توسعه فضای کارآفرینی کشور حائز اهمیت است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: تجاری سازی ایده، علم و فناوری با تاکید بر مزیت های رقابتی کشور و ثروت آفرینی همراه با توسعه تکنولوژی سبز، حفظ سلامت انسان و اقلیم به همراه توسعه و تقویت مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در استان ها، مناطق و شبکه سازی بین آنها به همراه ایجاد و توسعه نهادهای آموزش عمومی و تخصصی توسعه کسب و کارهای کارآفرینی نیز در مسیر دستیابی به توسعه کارآفرینی باید مورد توجه قرار گیرد.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: تقویت و تجهیز منابع مورد نیاز، پایدار و بهنگام جهت تحقق اهداف برنامه های کارآفرینی از جمله صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت های تامین سرمایه و بانک های توسعه کارآفرینی با تاکید بر فناوری و نوآوری و ایجاد شبکه هماهنگی بین نهادهای تامین مالی و ایجاد ساز و کارهای لازم برای تعامل موثر کارآفرینان با دولت از دیگر مواردی است که در مسیر توسعه کارآفرینی باید مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: زمینه سازی ارتباط نزدیکتر بین تولید کنندگان دانش با بازارهای هدف، کارآفرینان و واحدهای صنعتی معدنی در کنار حمایت از بازارسازی محصولات کارآفرینانه و نوآورانه نیز دارای تاثرات مستقیمی در توسعه فضای کارآفرینی کشور محسوب می شود.

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: از ابتدای برنامه سوم توسعه فعالیت های کارآفرینی به صورت پراکنده و جزیره ای در کشور انجام شد که البته به نوبه خود نتایج خوبی را نیز به همراه داشته است.

وی خاطر نشان کرد: اما تامین بیش از 50 درصد از GDP کشور از محل ارزش آفرینی، نوآوری و تجاری سازی علم و فناوری در سال افق 1404 و ارتقای شاخص تولید ناخالص ملی غیرنفتی کشور، مستلزم ایجاد بستری مساعد برای توسعه کارآفرینی است.

فروزان مهر، تصریح کرد: مطالعه تطبیقی سایر کشورها حاکی از آن است که پشتوانه موفقیت بسیاری از کشورها در موضوع توسعه کارآفرینی علاوه بر حمایت های گسترده دولتی، وجود نهادهای مدنی سازمان یافته و قدرتمند در زمینه تصمیم سازی و تصمیم گیری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه کارآفرینی است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکی از سیاست های اصلی وزارت متبوع طی 2 سال گذشته نهادسازی در عرصه کارآفرینی است، این معاونت با هدف کمک به تحقق اهداف کمی تصریح شده در عرصه فعالیت های کارآفرینی مبتنی بر دانش، نوآوری و فناوری های نوین، درصدد تشکیل نهادی قوی در بخش غیردولتی تحت عنوان "سازمان نظام کارآفرینی" با هدف یکپارچه سازی فعالیت کارآفرینی، ایجاد نظام مدیریت یکپارچه راهبری در حوزه ترویج و توسعه کارآفرینی و هم افزایی و جلوگیری از انحراف در فرآیند برنامه های اجرایی است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: هم اکنون پیش نویس لایحه تشکیل سازمان نظام کارآفرینی با مشارکت صاحبنظران، کارآفرینان، دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، دانشگاه ها و موسسات علمی پژوهشی، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و سایر مراکز مرتبط تهیه شده و درصدد تصویب آن در مراجع ذیصلاح هستیم.