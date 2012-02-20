به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار قم در جلسه توجیهی نمایندگان فرمانداری در شعب اخذ رای استان قم، اظهار داشت: انتخابات را ملت برگزار میکنند، چرا که مردم مجری، ناظر، رای دهنده و مبلغ کاندیداهای مورد نظر خود هستند.
عبدالسعید حقیقی مقدم در ادامه یادآور شد: هر گوشه از چیدمان برگزاری انتخابات در کشور را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده میکنیم که مردم در آن نقش اساسی دارند.
وی افزود: هیئت اجرایی، نمایندگان فرماندار، اعضای شعب اخذ رای، همه از قشرهای مردم عادی انتخاب میشوند و این سهیم بودن مردم در انتخابات شرایط را طوری رقم زده که راه بهانهجویی برای افراد مغرض را بسته است.
مشارکت 9 هزار نفر در برگزاری انتخابات مجلس در قم
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم نیز در مراسم آموزش و توجیه اعضای هیئت اجرایی شعب اخذ رای منطقه یک قم که در مجتمع امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به اینکه در برگزاری این دوره از انتخابات در استان قم 9 هزار نفر از مردم مشارکت دارند، اضافه کرد: هیچ تلاشی برای کاهش حضور مردم در تعیین سرنوشت خود کارساز نیست.
حجتالاسلام محمد مهدی عربانصاری به نقش اعضای هیئتهای اجرایی حاضر در شعب اخذ رای اشاره کرد و ادامه داد: اعضای هیئت اجرایی به نوعی شاهدان عینی سلامت انتخابات هستند و نقش بیبدیل و مهمی بر دوش دارند.
وی ضرورت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی را مورد تاکید قرار داد و افزود: مردم علاوه بر مشارکت گسترده باید از انتخابات مراقبت داشته باشند.
حضور فتنهگران و گروههای انحرافی در مجلس خواست دشمن است
امام جمعه قم با تاکید بر لزوم حضور حداکثری در مجلس و انتخاب کاندیداهای اصلح گفت: ترکیب مجلس آینده با حضور فتنهگران و گروههای انحرافی از خواستههای دشمنان است.
حجتالاسلام سید محمد سعیدی به تاثیر انتخابات در عرصه جهانی اشاره کرد و گفت: سقوط دیکتاتورهای حامی آمریکا در منطقه در کمتر از یک سال و تمایل دولتهای جدید التاسیس منطقه به اینکه حکومت اسلامی جایگزین حکومتهای سابق شود، توجه آمریکا و غرب را به سمت ایران بیشتر کرده است
مومنترین و انقلابیترین فرد را برای مجلس انتخاب کنید
امام جمعه قم تاکید کرد: مردم باید از بین کاندیداهایی که توسط شورای نگهبان تائید شدهاند مومن ترین، شجاع ترین و انقلابیترین را انتخاب کنند، چون نماینده عصاره ملت است و موضعگیری نمایندگان در مسائل سیاسی و بین المللی موضع گیری ملت است.
جذب حداکثری و دفع حداقلی باید مورد توجه باشد
مسئول دفتر سیاسی جامعه روحانیت مبارز بر توجه به جذب حداکثری و دفع حداقلی مورد نظر رهبر معظم انقلاب توسط فعالان سیاسی کشور تأکید کرد.
حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که مقام معظم رهبری چراغ راه ملت ماست، گفت: جذب حداکثری و دفع حداقلی مورد نظر رهبر معظم انقلاب باید مد نظر شورای نگهبان و دیگر سیاسیون کشور باشد تا صحنه انتخابات گرم و پرشور شود.
رهبری اصولگرای خدشه ناپذیر است
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به این که رهبری اصولگرای خدشه ناپذیر هستند، گفت: شورای نگهبان باید توصیه رهبر معظم انقلاب در برخورد انعطافی با نامزدهای انتخاباتی را جدی بگیرد و شور انتخاباتی ایجاد کند.
معیار انتخاب کاندیدای اصلح رهنمودهای رهبری است
نماینده مجلس خبرگان رهبری درباره مشخصات فرد اصلح در انتخابات مجلس تصریح کرد: معیار انتخاب کاندیدای اصلح رهنمودهای رهبری است.
حجت الاسلام محمود عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن حساس توصیف کردن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: معیار افراط و تفریط کاندیداها در عملکرد و گفتارشان، رهنمود و سخنان مقام معظم رهبری است و این شاخص یکی از موارد مهمی است که باید بدان توجه شود.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و اعمال تحریمها از سوی کشورهای غربی و همچنین وقوع بیداری اسلامی در کشورهای منطقه عنوان کرد: کشورهای مستکبر جهان سعی دارند تا با اقدامات خود ایران را که هم اکنون به عنوان الگو در جهان مطرح است را با فشار و منزوی کردن از صحنه خارج کنند.
دشمن سعی دارد فضای انتخاباتی کشور را ناامن و آلوده جلوه دهد
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: دشمن بر این اساس سعی دارد انتخابات و فضای انتخاباتی کشور را تحت تأثیر قرار داده و آن را ناامن و آلوده جلوه دهد.
عبداللهی در ادامه با اشاره به برخی از شرایط کاندیدای اصلح عنوان داشت: تائید شدن از سوی شورای نگهبان بیانگر این است که این کاندیداها نمره قبولی را دریافت کردهاند اما در هر حال نمره قبولی مراتب متفاوتی دارد.
وی با اشاره به انتخاب کاندیدای اصلح ابراز کرد: باید کسانی انتخاب شوند که معدل نمرات آنان نسبت به شاخصهایی که برای نظام تعیین شده است بیشترین معدل باشد.
قانون گرایی و التزام عملی به قانون از شاخصهای فرد اصلح
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه قانون گرایی و التزام عملی به قانون را یکی از شاخصهای فرد اصلح عنوان کرد و گفت: التزام به ولایت فقیه در موضع گیری، عمل و به طور همه جانبه از دیگر شاخصهایی است که در انتخاب اصلح باید بدان توجه شود.
وی اقتدارگرایی و داشتن قاطعیت در برابر استکبارجهانی و نهراسیدن از آنان، عدالت خواهی، انگیزه خدمت رسانی، توجه به پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور را از دیگر شاخصهای فرد اصلح عنوان داشت.
اخبار انتخاباتی قم/
مشارکت 9 هزار نفر از مردم در برگزاری انتخابات/ اجازه بهانهجویی از انتخابات را نمیدهیم
قم - خبرگزاری مهر: مشارکت 9 هزار نفر در برگزاری انتخابات مجلس در قم، تأکید بر جذب حداکثری و دفع حداقلی، تأکید بر اینکه معیار انتخاب کاندیدای اصلح رهنمودهای رهبری است و حضور فتنهگران و گروههای انحرافی در مجلس خواست دشمن است و ... از جمله عناوین چند خبر انتخاباتی در قم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار قم در جلسه توجیهی نمایندگان فرمانداری در شعب اخذ رای استان قم، اظهار داشت: انتخابات را ملت برگزار میکنند، چرا که مردم مجری، ناظر، رای دهنده و مبلغ کاندیداهای مورد نظر خود هستند.
نظر شما