ساخت تونل انتقال آب از سد کرج به تهران تا 2 ماه آینده

خسرو ارتقایی در گفتگو با مهر از اجرای طرح انتقال آب از سد کرج به تهران از طریق احداث تونل 30 کیلومتری خبر داد و گفت: پیش بینی می شود تا 2 ماه آینده حفاری تونل انتقال سد کرج به تهران نهایی شود.

مدیرعامل شرکت آی منطقه ای تهران اظهار داشت: برای این منظور با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء کارهای مربوط به حفر تونل انجام خواهد شد.

ارتقایی در این زمینه که آیا پس از نهایی شدن حفر تونل، انتقال آب از سد کرج به تهران آغاز می شود؟ گفت: از طریق ایجاد تصفیه خانه ششم تهران که هم اکنون دارای 20 درصد پیشرفت فیزیکی است، آب سد کرج به تهران منتقل می شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، تکمیل طرح انتقال آب سد کرج به تهران را باعث ایجاد صرفه جویی قابل توجه اقتصادی دانست و بیان داشت: از طریق حفر تونل انتقال آب، می توان به جای انتقال آب به حاشیه شمالی و شمال غربی تهران، آب را به صورت مستقیم در تهران مورد استفاده قرار داد.

وی همچنین در زمینه وضعیت فعلی سد ماملو و برنامه های مربوط به انتقال آب این سد به تهران برای مصارف شرب نیز گفت: هم اکنون در مخزن این سد، نزدیک به 50 میلیون مترمکعب آب ذخیره شده است.

به گفته ارتقایی، پیش بینی می شود با توجه به افزایش سطح بارندگی ها در استان تهران و البرز ذخیره سازی سد ماملو به 100 میلیون مترمکعب افزایش یابد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهار داشت: علاوه بر این، با جاری شدن سیلاب ها در اواخر اسفندماه، آب ذخیره سازی شده در سد ماملو افزایش می یابد.

ارتقایی خاطر نشان کرد: تصفیه خانه هفتم تهران نیز در حال ساخت و اجرا است که پیش بینی می شود تا سال 91، بخشی از پروژه وارد مدار بهره برداری شود.

وی این مطلب را نیز افزود که با توجه به در حال ساخت بودن این تصفیه خانه، فعلا مصرف آب سد ماملو کشاورزی و زراعی است و از سال آینده با ذخیره سازی بیشتر آب شاهد افزایش ذخیره آب شرب تهران و همچنین انتقال پایدار آب برای مصرف خواهیم بود.