4500 کودک سرطانی در کشور/ 40 میلیون تومان هزینه داروی یک کودک

آراسب احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیمارستان محک حدود چهار سال است که در کنار خیریه محک که قدمت 20 ساله دارد فعالیت خود را آغاز کرده گفت: تامین هزینه های بیمارستان محک بر عهده خیریه بوده و امروز با افتخار می توانیم بگوئیم که با حمایت خیرین توانسته ایم درمان کودکان سرطانی را به صورت رایگان بر عهده بگیریم.

4400 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش خیریه محک

وی در پاسخ به اینکه خیریه محک چند کودک مبتلا به سرطان را تحت پوشش خود قرار داده است گفت: تعداد کودکان تحت پوشش حدود چهار هزار و 400 نفر هستند که تنها بخشی از آنها در بیمارستان محک بستری بوده و سایر کودکان مبتلا به سرطان در هر بیمارستان کشور که باشند تحت پوشش "محک" قرار می گیرند.

95 درصد کودکان مبتلا به سرطان کشور تحت حمایت خیریه هستند

مدیرعامل موسسه خیریه محک در مورد آمار مربوط به کودکان مبتلا به سرطان در ایران گفت: این آمار را تنها وزارت بهداشت مجاز به اعلام آن است ولی تا جایی که من می دانم حدود 95 درصد کودکان مبتلا به سرطان کشور را تحت پوشش داریم.

اسکان 200 والدین کودکان مبتلا به سرطان

احمدیان در مورد ارائه خدمات به والدین کودکان مبتلا به سرطان در محک گفت: والدین کودک پس از مراجعه به خیریه و بیمارستان تحت مشاوره و خدمات فرهنگی و درمانی قرار می گیرند به نحوی که حتی بیمارستان و خیریه محک اسکان والدینی که از راه دور به بیمارستان آمده اند را دیده و هم اکنون حدود 50 والدین کودک اسکان داده شده و در آینده ای نزدیک با ساخت مرکز اقامتی در کنار بیمارستان 150 نفر از والدین کودکان در کنار فرزندانشان تا بهبودی کامل اسکان داده می شوند.

خانواده پولدار و فقیر نداریم همه تحت حمایت "محک" هستند

وی در پاسخ به اینکه چند درصد از خانواده هایی که کودکان مبتلا به سرطان دارند زیر خط فقر هستند گفت: خیریه محک به هیچ عنوان در مورد شغل و درآمد والدین تحقیق یا سوال نمی کند زیرا تمامی این کودکان تحت حمایت محک هستند. حال اگر والدینی وضع مالی خوبی داشتند می توانند به خیریه محک داوطلبانه کمک کنند. ولی قطعا افرادی که به خیریه محک مراجعه می کنند قادر به پرداخت هزینه های بالای درمان کودکانشان نیستند حتی اگر درآمد ماهانه 2 میلیونی هم داشته باشند.

هزینه 4 سال درمان و داروی یک کودک مبتلا به سرطان 40 میلیون تومان است

احمدیان اظهار داشت: یک کودک مبتلا به سرطان باید حدود 4 سال تحت درمان قرار بگیرد و هزینه درمان و تامین داروی این کودک به طور میانگین 20 تا 40 میلیون تومان می شود.همچنین با یک حساب ساده می توان اینگونه عنوان کرد "محک" روزانه 20 میلیون تومان هزینه بیمارستان پرداخت می کند.

داروهای کودکان مبتلا به سرطان بیمه نیستند

مدیرعامل خیریه محک گفت: متاسفانه با توجه به تغییر روزانه داروها بخش عمده ای از داروهای کودکان مبتلا به سرطان خارجی و گران قیمت است و هیچ بیمه ای این داروها را تحت پوشش خود قرار نمی دهد.

شرح فعالیت جمع هزینه ها در سال 88 جمع هزینه ها در سال 89

هزینه داروهای کودکان مبتلا به سرطان یک میلیارد تومان 5/3 میلیارد تومان

حقوق پزشکان و پرستاران --------- 2/7 میلیارد تومان

هزینه ترخیص کودکان در سایر بیمارستانها 565 میلیون تومان 814 میلیون تومان

هزینه آمبولانس و ایاب و ذهاب بیماران 228 میلیون تومان 309 میلیون تومان



قیمت داروها با نوسات ارز تغییر می کند

وی اظهار داشت: مکانیسم تامین داروی کودکان مبتلا به سرطان از داخل کشور است و ما نمی توانیم مستقیم اقدام کنیم. همچنین سالانه حدود 10 تا 25 درصد افزایش قیمت دارو داریم که با تغییر ارز قیمتها هم افزایش می یابد. به عنوان نمونه برای امسال برای تهیه یک دارو برای یک کودک حدود 2/5 میلیون تومان هزینه کنیم.

سرطان خون شایع ترین سرطان میان کودکان ایرانی

میرعامل "محک" در پاسخ به اینکه بیشترین نوع سرطان در میان کودکان تحت حمایت "محک" چیست گفت: در میان کودکان مبتلا به سرطان می توان سرطان خون را بیشترین نوع سرطان عنوان کرد.

آموزش همگانی با هدف تشخیص به موقع و جلوگیری از ابتلا به سرطان کودکان در دستور کار "محک"

احمدیان در خصوص چشم انداز خیریه و بیمارستان محک گفت: این مجموعه حمایتی و غیردولتی تلاش می کند با با اطلاع رسانی به موقع و آموزش و تشخیص به هنگام از ابتلا به سرطان در کودکان جلوگیری کند. و دنیا ثابت کرده است که NGO ها در اینگونه برنامه ها موفق بوده اند.

قلکهای سفالی تامین کننده 15 درصد هزینه های "محک"

مدیرعامل موسسه خیریه "محک" تنها منبع درآمد این خیریه را کمکهای مردمی و خیرین عنوان کرد و افزود: 15 درصد درآمد این خیریه از راه قلکهای سفالی (این قلکها از این جهت سفالی ساخته شده تا مناسب با محیط زیست باشد) محک تامین می شود و الباقی را خیرین از طریق برگزاری کنسرتها، همایشها و جشنهای محک تامین می کنند.

مجوز فعالیت خیریه "محک" از نیروی انتظامی صادر شده است

احمدیان در خصوص مجوز این خیریه گفت: در ابتدا خیریه محک از طریق ماده 10 احزاب اخذ شد و پس از آن بر اساس قانون ثبت شرکتها مجبور شدیم مجوز را از نیروی انتظامی بگیریم. هر چند که در وزارت کشور هم مدارک ثبت را ارائه کردیم ولی هنوز وزارت کشور مجوزی برای خیریه محک صادر نکرده است.

وی گفت: تعامل خیریه محک با تمامی NGO های کشور مطلوب است و هر خیریه ای درخواست انتقال تجربیات محک را داشته باشد با آغوش باز پذیرا هستیم.

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گفتگو و عکس از سید هادی کسایی زاده