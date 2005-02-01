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۱۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۰:۰۳

اصفهان ميزبان برگزاري ششمين همايش ملي تربيت بدني وعلوم ورزشي

ششمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي توسط پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري 11 الي 13 اسفند ماه 83 به ميزباني دانشكده تربيت بدني دانشگاه اصفهان برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين همايش ملي درحيطه هاي مختلف علوم زيستي ،علوم انساني و فناوري ورزشي و با حضورمتخصصان داخلي و خارجي برگزارخواهد شد. بنابراين گزارش ، درحاشيه برگزاري اين همايش چندين كارگاه آموزشي برگزارخواهد شد و آخرين دستاوردهاي پژوهشي و آموزشي پژوهشكده در قالب نمايشگاه ارايه خواهد شد.

کد مطلب 153828

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