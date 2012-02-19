به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی عصر یکشنبه در مراسم اختتامیه سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با اشاره مهجوریت قرآن کریم پیش از انقلاب اسلامی، اظهار داشت: در گذشته تنها ظواهر قرآن مورد توجه بود و از این معجزه الهی برای امور روزمره مانند مراسم عقد و عروسی و یا سوگواریها استفاده می شد و محتوای غنی آن به کلی کنار گذاشته شده بود.

وی با اشاره به عمل کردن ملت ایران به دستورات قرآن کریم، بیان داشت: ملت ایران با عمل به توصیه پیامبر بزرگوار اسلام (ص) قرآن را وارد صحنه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کرد و در بخشهای مختلف از آن استفاده کرد.

استاندار هرمزگان ادامه داد: ملت ایران دستورات قرآن کریم را وارد بطن زندگی خود کرد و با بهره گیری از قرآن توانست نظام اسلامی را تشکیل دهد.

عزیزی نظام جمهوری اسلامی را ثمره عمل به قرآن کریم دانست و افزود: قرآن طی 33 سال گذشته رمز وحدت، انسجام، شهادت و ایثار ملت ایران بوده است.

نماینده عالی دولت در استان با تاکید بر لزوم ادامه راه قرآنی ملت ایران، تصریح کرد: عمل به قرآن رمز تمامی موفقیتهای ملت ایران بوده است و این حرکت قرآنی ملت ایران باید همچنان استمرار پیدا کند چون قرآن رمز موفقیت ملت ایران در آینده خواهد بود.

به گفته رئیس ستاد سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن به برکت اندیشه های قرآنی، هم اکنون حرکت بزرگی در جهان اسلام ایجاد شده است و مردم در کشورهای اسلامی با استفاده از اندیشه های قرآنی بیدار شده اند.

نماینده عالی دولت در هرمزگان با اشاره به برگزاری مناسب مسابقات سراسری قرآن کریم در بندرعباس، اظهار داشت: این گونه حرکتهای قرآنی باید همچنان در استان هرمزگان ادامه داشته باشد تا تداوم حرکت در مسیر اندیشه های قرآنی تضمین شود.