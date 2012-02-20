پروفسور لیاقت تکیم استاد اسلام‌شناسی دانشگاههای دنور آمریکا و مک مستر کانادا در خصوص نسبت میان اسلام و دموکراسی به خبرنگار مهر گفت: در اسلام هیچ چیزی وجود ندارد که بخواهد جلوی دموکراسی را بگیرد و مانع آن شود. در واقع هیچ تعارض و تقابلی میان اسلام و دموکراسی وجود ندارد.

وی در ادامه یادآور شد: آنچه در قرآن و در آرای اهل تسنن وجود دارد تمرکز بیشتر بر اهداف حکومت است تا شیوه حکومت. به عبارت دیگر در آرای اهل تسنن شیوه و شکل حکومت، چندان مورد توجه نیست.

تکیم تأکید کرد: تا زمانی که دموکراسی منجر به سوء استفاده از آزادی نشود می‌توان آن را در بستر اسلام مورد توجه قرار داد.

وی در مورد نسبت سکولاریسم و دموکراسی نیز تصریح کرد: تا حدودی سکولاریسم می‌تواند در مقابل دموکراسی قرار گیرد و مانع آن شود.

مؤلف "شیعیان در آمریکا" در ادامه تأکید کرد: در واقع سکولاریسم مانع ابراز عقاید دینی و باورهای مذهبی در عرصه عمومی می‌شود.

این استاد برجسته اسلام شناسی در ادامه افزود: برای نمونه می‌توان از فرانسه یاد کرد. در این کشور استفاده از روبنده برای زنان مسلمان ممنوع است و حکومت اجازه ابراز این عقیده دینی در انظار عمومی و در سطح جامعه را به شهروندان خود نمی‌دهد.

تکیم یادآور شد: اما می توان حکومتهایی را نیز مثال زد که در آن مشی و شیوه حکومت سکولاریسم است و دارای مردمی دینی و مذهبی است. برای نمونه می‌توان از ایالات متحده آمریکا نام برد.

وی افزود: بر همین اساس اگر در دموکراسی، مردم شیوه و شکل حکومت را، خودشان انتخاب کنند ممکن است شیوه حکومتی سکولار را انتخاب نکنند.

مؤلف "پرسشهایی از فقه" در پایان تصریح کرد: به عبارت دیگر دموکراسی و انتخاب عمومی مردم در مورد شیوه حکومت الزاماً به معنای انتخاب شیوه حکومتی سکولار نیست و لذا سکولاریسم پیش شرط دموکراسی نخواهد بود.