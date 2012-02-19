به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر شنبه در دیدار با تعدادی از مهندسان عضو نظامات مهندسی ساختمان، کشاورزی و منابع طبیعی و معدن با بیان اینکه رویکرد مجلس این است تا امور به متخصصان واگذار شود، افزود: این امر در بستر اصل 44 دنبال و تلاش‌هایی در این خصوص صورت گرفته که البته در مواقعی نوسانات و مشکلاتی هم وجود داشت.



وی با انتقاد از ادبیات سیاسی که در کشور حاکم است، اظهار داشت: باید دید که در ادبیات سیاسی کشور به موضوع آبادانی و پیشرفت چقدر توجه می‌شود و چند درصد از این ادبیات مربوط به هیاهو و کشمکش‌های سیاسی است که نه به درد دنیا و نه آخرت مردم می‌خورد.



رئیس قوه مقننه با بیان اینکه حرافی‌های سیاسی معضلی در مسیر پیشرفت کشور است، افزود: گفتمان غالب در کشور باید مسائل توسعه و آبادانی باشد که این امر با استفاده از ظرفیت‌های نیروهای تخصصی امکان پذیر است.



پیشرفت کشور امری پیوسته است



وی عنوان کرد: پیشرفت کشور امری پیوسته است که این امر باید متوازن و در بستر آرامش پیش رود.



لاریجانی با بیان اینکه جریانات سیاسی در کشور به مباحث کم اهمیت توجه می‌کنند، افزود: برخی‌ها افکار نظام یافته در اداره کشور را پس می‌زنند و دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم در مجموعه ادبیات مسلط بر این حوزه، اهمیت چندانی ندارد.



وی تصریح کرد: باید یک مدل توسعه را در کشور مبنا قرار داده و بر اساس آن حرکت کنیم و در مسیر توسعه نیز باید استقامت داشت که البته در برخی مواقع شاهد حرکات زیگزاگی بوده‌ایم.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی از مسائل شاهد فقر قانون هستیم، افزود: داشتن یک قانون مناسب بسیار مهم است اما مهم‌تر از آن اجرای قانون است.



وی با بیان اینکه بنیه کشاورزی مجلس هشتم قوی بود افزود: مجلس هشتم دارای کمیسیون کشاورزی خوبی بود که توانستند قوانین خوبی در این زمینه تدوین و بر اجرای آن نظارت کند که البته برخی از کمیسیون‌ها نیز ضعیف عمل کردند.



عملکرد کمیسیون‌ها به میزان تخصص افراد راه یافته به مجلس بستگی دارد



لاریجانی با بیان اینکه عملکرد خوب کمیسیون‌ها به میزان تخصص افراد راه یافته به مجلس بستگی دارد، افزود: مجلس اگر می‌خواهد در امور کشور همانند ریل گذار عمل کند باید دارای بنیه عملی قوی و تخصصی باشد.



وی تاکید کرد: گروه‌های سیاسی باید به این موضوع توجه کنند و افراد متخصص را به مجلس بفرستند که البته گاهی گفتمان سیاسی مانع از این امر می‌شود.



گروههای سیاسی قبیله گرا به متخصص بودن افراد توجه چندانی ندارد



رئیس قوه مقننه با بیان اینکه گروههای سیاسی که قبیله گرایی مد نظر آنهاست به متخصص بودن افراد توجه چندانی ندارد و گاهی این امر را پس می‌زنند، افزود: مجلسی می‌تواند قانون خوب بنویسد که نمایندگان آن صاحب فهم، اجرایی و متخصص باشند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید در اداره کشور از ظرفیت متخصصان استفاده شود، ابراز داشت: در این دوره آئین نامه مجلس تغییر یافت که بر اساس آن نهادهای دولتی توانستند به کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس وارد شوند و نظرات کار‌شناسانه خود را بیان کنند.



در ابتدای این دیدار نیز رؤسای هر یک از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان قم، منابع طبیعی و کشاورزی و معدن مسائل و نقطه نظرات خود را در خصوص سازمان مطبوعشان را عنوان کردند.

