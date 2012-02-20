"اخلاق و جنگ" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر به بررسی زیربناهای اخلاقی نظریه جنگ عادلانه می‌پردازد.

این پرسش مطرح است که نظریه جنگ عادلانه بر چه اصول اخلاقی مبتنی است، همچنین این پرسش مطرح است که ایده جنگ عادلانه چگونه باید در مقابل تغییرات اجتماعی و نظامی مورد قبول قرار گیرد.

لی به بررسی نقش استقلال دولت و حاکمیت آن و حقوق بشر بر اساس مبانی اخلاقی نظریه جنگ عادلانه پرداخته است. بر این اساس او طیف وسیعی از موضوعات از جمله مداخلات انسان دوستانه، جنگ پیشگیرانه و جایگاه اخلاقی غیر نظامیان و اسیران جنگی را مورد بررسی قرار داده است.

همچنین او به بررسی موضوعاتی چون جنگ داخلی و تروریسم و نسبت آن با نظریه جنگ عادلانه پرداخته است.

نظریه جنگ عادلانه ریشه در الهیات مسیحی و آرای اندیشمندانی چون آکوئیناس دارد، در دوران معاصر مایکل والزر این موضوع را بررسی و به نوعی آنرا احیا کرده است.

نظریه جنگ عادلانه باعث محدودیتهای اخلاقی دلایل مشروع توسل دولتها به جنگ (عادلانه بودن جنگ) می‌شود و آنها را محدود می‌سازد و نیز محدودیتهای موجود برای رفتار دولتها پس از آغاز جنگ (عدالت در جنگ) را مشخص می‌کند.