امسال 6700 واحد مسکونی زنجان تسهیلات بانکی پرداخت شده است

محمدرضا زهروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعطای تسهیلات بانکی به مسکن مهر در استان را اولویت کاری مهم بانک مسکن یاد کرد و افزود: در این راستا بانک مسکن در شهرهای با جمعیت بالای 25 هزار نفر و زیر 25 هزار نفر تسهیلات بانکی پرداخت کرده است.

وی اظهار داشت: بانک مسکن در شهرهای با جمعیت بالای 25 هزار نفر در سال 88، دو هزار و 919 واحد مسکونی 538 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که این میزان در سال 89، برای 9 هزار و 648 واحد مسکونی با هزار و 885 میلیارد بوده است.

مدیرعامل شعب بانک مسکن زنجان تاکید کرد: درشهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت 19 هزار و 331 واحد سه هزار و 900 میلیارد ریال تسهیلات بانکی اعطا شده است.

زهروی اعتبار اولیه در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت را 203 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: سه هزار و 980 میلیارد ریال اعتبار جذب شده است که بیش از 19,5 برابر اعتبار جذب شده است.

وی در ادامه اعطای تسهیلات در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت در سال 88 را برای 604 واحد، در سال 89 را هزار و 276 واحد یاد کرد و گفت: در 11 ماهه امسال برای هزار و 100 واحد مسکونی 219 میلیارد ریال تسهیلات بانکی اعطا شده است.

مدیرعامل شعب بانک مسکن زنجان اعتبار جذب شده در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت را 590 میلیارد ریال یاد کرد.

زهروی گفت: بانک مسکن اعطای تسهیلات بانکی به مردم را برنامه کاری خود قرار داده است و در سالهای آتی هم برای واحدهای مسکونی تسهیلات پرداخت خواهد کرد.