نتایج تکمیل ظرفیت کنکور دکتری اعلام شد/ انتشار کارنامه در 9 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج داوطلبان بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قابل دسترسی است.
پذیرفتهشدگان نهایی هر یک از کد رشته امتحانی اعلام شده، می توانند در یکی از روزهای چهارشنبه 3 اسفند و یا شنبه 6 اسفند با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبتنام به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ذیربط مراجعه کنند.
عدم مراجعه پذیرفتهشدگان در تاریخ تعیین شده برای ثبتنام به منزله انصراف از تحصیل آنان تلقی خواهد شد. ضرورت دارد کلیه پذیرفتهشدگان قبل از مراجعه به دانشگاه محل قبولی جهت ثبتنام برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات درخصوص زمان ثبتنام، ساعت مراجعه و یا مدارک مورد نیاز به سایت اینترنتی دانشگاههای مربوط مراجعه کنند.
داوطلبان باید مدارک لازم برای ثبتنام که در سایت سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است، را به صورت کامل به مراکز آموزشی مربوطه ارائه دهند.
حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبتنام الزامی است و ثبتنام منحصراً در تاریخ اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک کامل مندرج در این اطلاعیه صورت میپذیرد. به پذیرفتهشدگان توصیه میشود قبل از مراجعه در تاریخ تعیین شده جهت ثبتنام، اطلاعات تکمیلی را در سایت اینترنتی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مطالعه کنند.
معدل مدرک کارشناسی (لیسانس) و کارشناسیارشد (فوقلیسانس) پذیرفتهشده باید با معدلهایی که قبلاً در زمان ثبتنام و یا شرکت در آزمون به سازمان اعلام کرده یکسان باشند، بدیهی است در غیر این صورت ضمن «کانلم یکن» تلقی شدن قبولی، از ثبتنام آن دسته از داوطلبانی که دارای مغایرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسیارشد آنان کمتر از معدل اعلام شده به این سازمان باشد) جداً خودداری خواهد شد و به ایندسته از پذیرفتهشدگان توصیه می شود به محل قبولی خود مراجعه نکنند و درصورت لزوم چنانچه در این رابطه سوالی دارند میتوانند از طریق سایت سازمان در بخش پاسخگویی اینترنتی اقدام کنند.
از پذیرفتهشدگانیکه حداکثر تا تاریخ 31 شهریور90 فارغالتحصیل نشدهاند، ثبتنام به عمل نخواهد آمد و قبولی آنان «کان لم یکن» تلقی می شود.
در هرمرحله از ثبتنام و هنگام تحصیل، چنانچه مشخص گردد که داوطلبی حقایق را کتمان کرده و یا اطلاعات غلطی ارائه و واجد شرایط نیست، قبولی وی «کانلم یکن» تلقی شده و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
در بعضی از رشتهها به دلیل اینکه افراد واجد شرایط در مرحله مصاحبه از سوی دانشگاهها به این سازمان اعلام نشده هیچ کس به عنوان پذیرفتهشده اعلام نشده است داوطلبان معرفی شده این رشتهها در زمان رویت کارنامه میتوانند از وضعیت خود آگاهی پیدا کنند.
کارنامه نتیجه نهایی این مرحله در تاریخ 9 اسفند 90 بر روی سایت اطلاع رسانی این سازمان قرار داده میشود. پذیرفتهشدگان نهایی در این مرحله مطابق ضوابط مجاز به شرکت در آزمون دکتری «Ph.D» سال 1391 نیستند.
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