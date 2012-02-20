حسین فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل نپیوستن برخی جبهه ها و تشکل های اصولگرا به جبهه متحد وعدم تمکین آنها به سازوکارانتخاباتی جامعتین، اظهارداشت: این تشکلها یکبار مصرف و انتخاباتی هستند که برای انتخابات ابراز وجود کرده اند و بعد تمام می شوند بنابراین زیاد نباید خرده ای به آنان گرفت.

وی با اشاره به سابقه دیرینه تشکل های جبهه متحد اصولگرایان گفت: جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دارای سابقه چند ده ساله از قبل از انقلاب هستند و این دو تشکل نگاهشان گفتمانی بوده و سعی داشتند که همه ظرفیت های موجود در جریان اصولگرایی را دور هم جمع کنند و حال که عده ای تمکین نکردند نمی توان مانع حضور جداگانه آنان در انتخابات شد.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد فهرست انتخاباتی این جبهه را حاصل تلاش یک مجموعه باسابقه دیرینه در عرصه های مختلف انقلاب دانست و گفت: جبهه متحد اصولگرایان شناسنامه دار است و یکبار مصرف نیست و سابقه فعالیت هایش در عرصه های مختلف انقلاب مشخص است.

دبیرکل جمعیت ایثارگران همچنین با اشاره به شعار جبهه متحد گفت: عقلانیت، معنویت، پیشرفت و عدالت در سایه ولایت که یک نگاه چهاروجهی تحت ولایت ولی امر مسلمین دارد یکی دیگر از وجه تمایزات جبهه متحد با دیگر جبهه های ظهور یافته انتخاباتی است.

این نماینده مجلس هشتم با اشاره به رویکرد تحول خواهی کاندیداهای جبهه متحد افزود: تحول خواهی یعنی اینکه با حفظ هویت دینی، اخلاقی و اصول خود با عقلانیت و تدبیر به سمت وضعیت بهتر و به سوی پیشرقت حرکت داشته باشیم که کاندیداهای جبهه متحد این ویژگی را دارا هستند.

فدایی با بیان اینکه براساس نظر سنجی های صورت گرفته بالای 60 درصد از مردم در انتخابات 90 شرکت خواهند کرد گفت: مردم ایران با شور و شعور خود موقعیت حساس نظام و پیچ تاریخی انقلاب را یعنی شکل گیری تمدن اسلامی را درک کرده اند لذا با حضور حماسی گونه خود بار دیگر از انقلاب خود حمایت خواهند کرد.

این کاندیدای جبهه متحد با بیان اینکه رفتار مسوولان و رسانه ها در بالا رفتن سطح مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است گفت: اگر مسوولان و رسانه ها بتوانند ترسیم دقیق و صحیحی از چشم انداز نظام برای مردم داشته باشند و این اطمینان در مردم حاصل شود که مسوولان خدمتگذار آنان هستند حتما میزان مشارکت افزایش خواهد یافت.