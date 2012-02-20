به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری دومین نشست جبهه پایداری در حسینیه شهدا قم این شائبه را در بین بسیاری از افراد ایجاد کرد که اعضای جبهه پایداری با انتخاب این حسینه که مساحت زیادی ندارد، به نوعی می‌خواستند همانند نشست نخست این جبهه با صندلی‌های خالی مواجه نشوند.



این حسینیه با اینکه در خیابان صفائیه که یکی از پرترددترین خیابان‌های قم محسوب می‌شود واقع شده است ولی شرکت‌کنندگان در دومین نشست جبهه پایداری، همان چهره‌های تکراری همایش نخست بودند.



کاهش تعداد شرکت‌کنندگان



در نخستین نشست جبهه پایداری که در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) برگزار شد حدود 700 تا 800 نفر شرکت کرده بودند اما نشست دوم با وجود اینکه بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار شد و تعدادی از نمازگزاران در جلسه حضور داشتند، تعداد آنها کمتر از 400 نفر بود، به گونه‌ای که ظرفیت حسینیه شهدا تکمیل نشده بود.



البته به نظر می‌رسید تمامی افرادی که در این نشست شرکت کرده بودند از طرفداران این جبهه نبودند، کما اینکه یکی از روحانیون در گفتگو با مهر اظهار داشت: من از ذات این جبهه باخبر هستم. اینها زمانی وارد عرصه شدند که فکر می‌کردند در لیست جبهه متحد اصولگرایان قرار نمی‌گیرند و الان با تاسیس جبهه پایداری بین اصولگرایان اختلاف ایجاد کردند.



به اعتقاد این روحانی ایجاد اختلاف بین اصولگرایان باعث می‌شود که اصلاح طلبان در رقابت انتخابات مجلس پیروز شوند.



در جلسه قبلی جبهه پایداری حضور تعدادی از افراد شناخته شده و مجتبی ذوالنوری کاندیدای انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه قم حضور داشتند اما در این مراسم خبری از این افراد نبود.



اعتراض یکی از روحانیون



مهدی کوچک‌زاده در ابتدای صحبت‌هایش تشکیل فراکسیون انقلاب اسلامی را بنا به فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از دولت دانست و با تمجید از دولت گفت: برخی‌ها حمایت ما از دولت کار بسیار خوبی بود. احمدی نژاد ویژگیهایی داشت که مورد عنایت ولی ما بود و ما از او حمایت می‌کردیم. یکی از اتهامات ما از سوی کسانی که خودشان را ولایی می‌دانند این است که چرا ما از دولت حمایت می‌کردیم. این شما بودید که باید جواب دهید که چرا از دولت حمایت نکردید.



وی در پاسخ به سئوال یکی از حاضران در جلسه که در مورد نظر جبهه پایداری به علی مطهری چیست گفت: ما هر کسی که با رهبری زاویه دارد را منحرف می‌دانیم. این زاویه داشتن خواه از طرف علی مطهری باشد، خواه از طرف کواکبیان یا هاشمی رفسنجانی باشد.



در این لحظه یکی از روحانیون با صدای بلند گفت: آقای کوچک‌زاده رئیس جمهور در جریان وزیراطلاعات ترجیح داد 11 روز خانه نشین شود ولی مجلس با او کنار آمد ... .



کوچک زاده در بین صحبت‌های این روحانی با بیان اینکه «بر منکرش لعنت» اظهار داشت: رئیس جمهور و مشایی هم اگر کاری کنند که با رهبری زاویه بگیرند از نظر ما منحرف هستند. اگر افرادی هستند که در دلشان بیماری هست که نتوانند تحمل کنند بدانند که جبهه پایداری نه برای جدایی از جبهه متحد اصولگرایان بلکه برای خانه نشینی 11 روزه احمدی نژاد تشکیل شد.



این توضیح کوچک‌زاده، روحانی معترض را قانع نکرد و این شخصیت روحانی به قسمت جلوی جلسه رفت تا به صورت رودررو با کوچک‌زاده صحبت کند.



در این نشست تنها حرفی که در صحبت‌های آقاتهرانی، رسایی و کوچک‌زاده دیده نشد، حضور حداکثری مردم در انتخابات بود.



سخنرانان این نشست با وجود تاکید مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید در خصوص پرهیز از تخریب شخصیت سران سه قوا و مسئولان ارشد کشور، به صورت واضح اسامی تعدادی از نمایندگان مجلس را ذکر می‌کردند.



آنها با اشاره به نحوه رسیدگی و بررسی برخی مصوبات و طرح‌های مجلس، نحوه مدیریت لاریجانی و هیئت رئیسه مجلس را ناکارآمد ارزیابی کردند.



آقاتهرانی در این نشست گفت: کسی را از قم به مجلس بفرستید که آبروی حوزه باشد نه اینکه حوزه برای او هزینه دهد، تا کی حوزه باید برای اینها هزینه بدهد. بعضی‌ها می‌گویند نمی‌شود، به ولای علی می‌شود، ولی بی‌عرضگی ما نمی‌گذارد.



یکی از شرکت‌کنندگان در این نشست در مورد این سخن آقاتهرانی به خبرنگار مهر گفت: تعبیری که از صحبت‌های آقاتهرانی می‌شود این است که ما وقتی به سه نماینده قم رای دهیم بی‌عرضه هستیم در صورتی که باید برای رای مردم ارزش قائل بود.



این شهروند قمی تاکید کرد: با عرضه بودن ما به این است که در انتخاب کاندیداهای اصلح به نظرات مرجعیت و روحانیت اصیل توجه می‌کنیم و این صحبت‌های آقاتهرانی نوعی توهین به مردم است.



برای احمدی‌نژاد روی مین نمی‌رویم



حمید رسایی در این نشست به تشریح خانه نشینی 11 روزه رئیس جمهور پرداخت و گفت: مقام معظم رهبری به امید اینکه احمدی نژاد از حالت خانه نشینی برگردد روز سوم غیبت احمدی نژاد فرموده بودند که بعضی ها فکر می‌کنند که رئیس جمهور با رهبری زاویه پیدا کرده است که این درست نیست. ولی خانه نشینی احمدی نژاد تا 11 روز ادامه پیدا کرد.



وی ادامه داد: در همان ایام که به خانه احمدی نژاد رفتیم یک سی دی به او دادم و گفتم که رسانه های خارجی تا یک هفته قبل به شما فحاشی می‌کردند ولی الان برای شما سوت و کف می‌زنند.



رسایی گفت: احمدی نژاد بعد از 11 روز به محل کارش برگشت ولی ما گفتیم که دیگر برای احمدی نژاد روی مین نمی‌رویم.



در سایت‌ها رد صلاحیت شدم



یکی از شرکت‌کنندگان این نشست درباره رد صلاحیت حمید رسایی از او سئوال پرسید که رسایی گفت: بله من رد صلاحیت شدم اما در سایت‌ها نه در شورای نگهبان. این شایعه‌ای بود که روی آن کار کرده بودند و این کمترین تخریبی است که انجام دادند والا زندگی روشن و شفافی از نظر سیاسی و اقتصادی دارم و شورای نگهبان اگر نظری دارد می‌تواند اعلام کند.



دلیل احضار رسایی به دادگاه ویژه روحانیت، نحوه تامین هزینه برگزاری نشست‌های جبهه پایداری، ارتباط جبهه پایداری با جریان انحرافی، معرفی کاندیداهای جبهه پایداری در قم و... از جمله سئوال‌هایی بود که از رسایی پرسیده شد.



همچنین داشتن گرین کارت، دلیل فاصله گرفتن از جبهه متحد اصولگرایان، وجاهت کاندیداهای جبهه پایداری، دلیل عدم درج نام زاهدای وفا و قاسمی در لیست جبهه پایداری و... از دغدغه‌ها و سئوال‌هایی بود که از آقاتهرانی پرسیده شد.



بیشترین سئوالات این نشست به حمید رسایی و مرتضی آقاتهرانی اختصاص داشت و کوچک زاده به سئوالاتی که در مورد تشکیل جبهه و علت انتخاب نشده مطهری در لیست جبهه متحد، نگرش‌های مطهری، علایی، توکلی و افروغ پرسیده شد پاسخ داد.