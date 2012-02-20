به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره امنیت سرویسهای ایمیل یاهو وجی میل گوگل گفت: به طور کلی اینگونه سرویسها که سرویس دهندگان آنها در خارج از کشور قرار دارند به این دلیل این که به محتوای ایمیلها دسترسی دارند و از سوی آنها کنترل میشود هیچگونه امنیتی ندارند.
وی افزود: برای مقابله با این موضوع باید زیرساخت مناسبی در کشور راه اندازی شود که در قالب اینترنت ملی قرار میگیرد.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: در وضع موجود اگر ارتباط ما با شبکه جهانی قطع شود تمامی خدماتی که بر اساس اینترنت ارائه شوند قطع خواهد شد. به طور مثال اگر یک هفته خدمات بانکی و مالی که بر اساس شبکه اینترنت خدمات ارائه میدهند قطع شود کسی نمیتواند کارهای مالی خود را انجام دهد و امنیت اجتماعی کشور به هم میریزد.
ایجاد شبکه داخلی ضروری است
جلالی ایجاد شبکه داخلی را برای جلوگیری از اینگونه مشکلات و مقابله با این وضعیت لازم و ضروری دانست و افزود: خوشبختانه این موضوع جزو برنامههای اصلی وزارت ارتباطات قرار دارد که البته بحث ایجاد دیتا سنترها برای قرار گرفتن اطلاعاتی که در کشور مبادله میشود نیز با جدیت پی گیری میشود.
وی همچنین ایجاد موتور جستجوی ملی و بومی و ایمیل ملی را مکمل اینترنت ملی دانست و گفت: این موضوع یک برنامه جامع و پیوسته است که باید با جدیت دنبال شود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور از ناامن بودن سرویسهای ارائه دهنده ایمیل که توسط کشورهای خارجی اداره میشوند خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره امنیت سرویسهای ایمیل یاهو وجی میل گوگل گفت: به طور کلی اینگونه سرویسها که سرویس دهندگان آنها در خارج از کشور قرار دارند به این دلیل این که به محتوای ایمیلها دسترسی دارند و از سوی آنها کنترل میشود هیچگونه امنیتی ندارند.
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