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۱۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۰:۵۹

در حاشيه نشست وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا در بروكسل ؛

فيشر :‌ برلين بر موضع خود پايبند است / گفتگوهاي ديپلماتيك با ايران بايد ادامه پيدا كند

فيشر :‌ برلين بر موضع خود پايبند است / گفتگوهاي ديپلماتيك با ايران بايد ادامه پيدا كند

وزير امورخارجه آلمان در سخناني خاطر نشان ساخت كه كشورش همچنان بر تداوم گفتگوهاي ديپلماتيك با ايران در خصوص پرونده هسته اي اين كشور اصرار دارد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان در حاشيه نشست روز گذشته وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا در بروكسل با اعلام اين مطلب افزود : برلين همچنان بر موضع خود مبني بر انجام گفتگوهاي ديپلماتيك با ايران استوار و پايبند بوده و بر تحقق آن اصرار دارد .

وزيرخارجه آلمان در ادامه سخنان خود تصريح كرد : ما به تلاشهاي خود براي رفع ابهامات باقي مانده در برنامه هاي هسته اي ايران و همچنين صرفنظر كردن اين كشور از انجام فعاليتهاي غيرمتعارف هسته اي ادامه خواهيم داد .

اين منبع خبري همچنين نوشت : اتحاديه اروپايي مدتي است كه روابط اقتصادي و گفتگوهاي سياسي خود با ايران را از سر گرفته است . اين در حالي است كه اين امر با مخالفت مقامات آمريكايي مواجه شده است .

کد مطلب 153847

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