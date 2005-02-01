فيشر :‌ برلين بر موضع خود پايبند است / گفتگوهاي ديپلماتيك با ايران بايد ادامه پيدا كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان در حاشيه نشست روز گذشته وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا در بروكسل با اعلام اين مطلب افزود : برلين همچنان بر موضع خود مبني بر انجام گفتگوهاي ديپلماتيك با ايران استوار و پايبند بوده و بر تحقق آن اصرار دارد .

وزيرخارجه آلمان در ادامه سخنان خود تصريح كرد : ما به تلاشهاي خود براي رفع ابهامات باقي مانده در برنامه هاي هسته اي ايران و همچنين صرفنظر كردن اين كشور از انجام فعاليتهاي غيرمتعارف هسته اي ادامه خواهيم داد .

اين منبع خبري همچنين نوشت : اتحاديه اروپايي مدتي است كه روابط اقتصادي و گفتگوهاي سياسي خود با ايران را از سر گرفته است . اين در حالي است كه اين امر با مخالفت مقامات آمريكايي مواجه شده است .