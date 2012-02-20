مراسم اربعین دانشمند شهید هسته ای مصطفی احمدی روشن در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اربعین دانشمند شهید هسته ای مصطفی احمدی روشن دانشمند عرصه علم و فناوری شامگاه یکشنبه به همت بسیج دانشجویی استان البرز و حوزه شهید رجایی دانشگاه خوارزمی کرج برگزار شد.



پسر شهید شهریاری دانشمند شهید هسته ای ایران، رئیس دانشگاه خوارزمی، امام جمعه کمال شهر، امام جمعه فردیس، رزاقی مسئول نهاد رهبری دانشگاه خوارزمی و پدر شهید حسین فهمیده از جمله افرادی بودند که در این مراسم حضور داشتند.



پسر شهید هاشمی نژاد، پدر شهید احمدی روشن و حجت الاسلام سرلک مسئول نهاد رهبری در دانشگاه هنر تهران در این مراسم سخنرانی کردند.



مراسم اربعین مصطفی احمدی روشن دانشمند شهید هسته ای شامگاه یکشنبه در مسجد امام علی (ع) دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

