به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در دیدار با 130 نفر از خواهران فعال در عرصه های فرهنگی استان سیستان و بلوچستان که در سالن اجتماعات حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به قرار گرفتن در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: انتخاب نمایندگان به نوعی امتحان است و باید از قضاوت ها و برداشت های یک جانبه پرهیز شود.



وی با بیان این که برای شناخت و تائید نامزدهای انتخاباتی ضوابطی وجود دارد و شورای نگهبان افراد ذی صلاح را تائید می کند، یادآور شد: برای رای دادن علاوه بر تائید افراد واجد شرایط باید بینش دقیق تر و تحقیق بیشتری داشت.



امام جمعه قم بیان کرد: افرادی که متوجه اهمیّت انتخابات نیستند و بر اساس روابط قومی و قبیله ای رای می دهند جایگاه نمایندگان و مجلس شورای اسلامی را نشناخته اند.



وی با اشاره به این که یک چهارم قانون اساسی در گرو تصمیم گیری های نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، اظهار داشت: با نگاهی به وظایف قوه مقننه می توان دریافت این قوه نقش هدایت قوای دیگر را نیز برعهده دارد.



ایستادگی بر مواضع حق و عدم تعدی از اصول؛ معیار انتخاب نمایندگان



تولیت آستانه مقدسه قم در ادامه تصریح کرد: حرف نمایندگان حرف ملت است و باید افرادی انتخاب شوند که بر روی مواضع حق ایستادگی و از اصول تعدی نکنند.



وی با بیان این که اساس و پایه حکومت جمهوری اسلامی ولایت است، افزود: مهمترین دلیل دشمنی و توطئه های دشمن بر علیه نظام جمهوری اسلامی ولایت مداری مردم و ولایی بودن حکومت است.



سعیدی تصریح کرد: مهمترین علت شکست دشمن در تهدید ها و توطئه های گوناگون نیز عدم شناخت مسئله ولایت است.

امام جمعه قم گفت: امروز شاهد رسوایی حکومت ها و کشورهایی مانند عربستان هستیم که مدعی ولایت هستند و دست در دست اسرائیل و آمریکا دارند.



مهمترین مشکل جهان استکبار با کشور اسلامی ایران ولایت است



وی ابراز داشت: استفاده از ابزار های مختلف از جمله عدم رعایت حقوق بشر برای تخریب و ضربه زدن به چهره نظام اسلامی ایران بهانه است و مهمترین مشکل جهان استکبار با کشور اسلامی ایران ولایت است.



تولیت آستانه مقدسه قم در پایان یادآور شد: امیدواریم با استمداد از حضرت صاحب الامر(عج)، توجه و اهتمام به بیانات مقام معظم رهبری، تشخیص و دقت لازم و حضور پر شور و با شکوه در انتخابات مجلس شورای اسلامی در این امتحان الهی سربلند شویم.

