به گزارش خبرنگار مهر، حسین شفیعی شامگاه یکشنبه در مراسم اربعین دانشمند شهید هسته ای مصطفی احمدی روشن که در مسجد امام علی(ع) دانشگاه خوارزمی برگزار شد، اظهار داشت: ارزش و جایگاه شهیدان هسته ای همچون الگویی برای جوانان در جامعه باید حفظ شود.



وی افزود: چهار شهید هسته ای کشورمان هر کدام مانند خورشید در دانشگاه ها می درخشند، این افراد کسانی که با تمام جانشان از ارزش های انقلاب دفاع کردند، روح جوانان ما را متعالی کردند و اینها الگوهای جامعه ایران هستند، امروز دانشگاه ما نیاز به چنین مردان بزرگ و با فضیلتی دارند.



شفیعی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه امروزه انقلاب اسلامی در مقطع و پیچ بزرگ تاریخی قرار دارد، اضافه کرد: این افرادی که به شهادت رسیده اند باید هزینه، ارزش و قیمت آنها را بدانیم.



معاون فرهنگی دانشگاه خوارزمی گفت: اگر انقلاب اسلامی در جهان تاثیرگذار نیست، پس فشار بسیار زیاد دشمن برای چیست؟ دشمنان حضور حداکثری مردم در روز 22 بهمن را دیدند و نا امید شدند، امروز انقلاب اسلامی در جهان تاثیرگذار است.



قائم مقام رئیس دانشگاه خوارزمی ادامه داد: شهید احمدی روشن در قلب دانشگاهیان جای دارد و دشمن نمی تواند این دانشمند هسته ای را از قلب ما خارج کنند.

