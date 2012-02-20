برف و کولاک 220 راه روستایی در آذربایجان شرقی را مسدود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بارش برف در طی سه روز گذشته در جنوب استان آذربایجان شرقی و کولاک شدید باعث شد به رغم تلاش ماموران راهداری از 180روستای شهرستان هشترود راه 170 روستا مسدود و مدارس روستایی این شهرستان در همه مقاطع روز دوشنبه تعطیل شد.

در شهرستان اسکو نیز راه دهستان گنبرف به دلیل بارش برف مسدود شده و ماموران راهداری استان در حال بازگشایی مسیر این روستاها هستند.

همچنین برف و کولاک راه ارتباطی 40 روستا در بستان آباد را مسدود کرده است ولی راههای اصلی باز و تردد در آنها ادامه دارد.