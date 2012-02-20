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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

برف و کولاک 220 راه روستایی در آذربایجان شرقی را مسدود کرد

برف و کولاک 220 راه روستایی در آذربایجان شرقی را مسدود کرد

تبریز - خبرگزاری مهر: بارش شدید برف و کولاک در اکثر محورهای مواصلاتی آذربایجان شرقی باعث مسدودی راههای 220 روستای استان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بارش برف در طی سه روز گذشته در جنوب استان آذربایجان شرقی و کولاک شدید باعث شد به رغم تلاش ماموران راهداری از 180روستای شهرستان هشترود راه 170 روستا مسدود و مدارس روستایی این شهرستان در همه مقاطع روز دوشنبه تعطیل شد.

در شهرستان اسکو نیز راه دهستان گنبرف به دلیل بارش برف مسدود شده و ماموران راهداری استان در حال بازگشایی مسیر این روستاها هستند.

همچنین برف و کولاک راه ارتباطی 40 روستا در بستان آباد را مسدود کرده است ولی راههای اصلی باز و تردد در آنها ادامه دارد.

کد مطلب 1538476

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