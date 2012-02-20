به گزارش خبرنگار مهر، محسن آشوری ضمن اعلام این خبر افزود: مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته در بخش مردان یازدهم اسفندماه در سالن کبکانیان تهران برگزار خواهد شد و نفراتی که مقام سوم مشترک را در اوزان مختلف رقابتهای انتخابی زنجان بدست آوردهاند به همراه 45 نفر از کاراتهکاهایی که از سوی کارشناسان فنی گزینش شدهاند به روی تاتامی میروند.
وی افزود: برگزیدگان مرحله دوم به همراه اعضای تیم ملی کاراته اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا در چین در سال گذشته و نفرات اول و دوم اوزان مختلف در مسابقات انتخابی مرحله اول زنجان و مدالآوران امیدهای جهان در سال 2011 به اردو دعوت میشوند. این نفرات پیش از ورود به اردو صبح روز سه شنبه 16 اسفندماه برای تست آمادگی جسمانی به آکادمی ملی المپیک خواهند رفت.
آشوری با اشاره به اینکه شرایط دعوت کاتاروها به اردوی تیم ملی بزودی اعلام خواهد شد، در خصوص زمان برپایی اردوی تیم ملی بزرگسالان نیز گفت: مرحله نخست اردوی آماده سازی تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی فرانسه و رقابتهای آسیایی ازبکستان 23 تا 26 اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد و اردونشینان تمرینات چهار روزهای را زیر نظر کادر فنی انجام میدهند.
وی در مورد برگزاری مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته بانوان کشورمان نیز گفت: پس از برگزاری جلسهای با خانم اشرف امینی، سرپرست نایب رئیسی بانوان در خصوص برگزاری رقابتهای انتخابی و تشکیل اردوهای بانوان تصمیم گیری خواهد شد.
در پایان رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته کشورمان 57 نفر به مرحله دوم این رقابتها راه پیدا کردند. اسامی دعوت شدگان به این اردو به شرح زیر است:
وزن 55- کیلوگرم: هامون درفشی از کرمانشاه، بهنام دهقانزاده از تهران، وحید انشانهگر از همدان، سعید رحمتی از زنجان، مهدی کریمی از آذربایجان غربی، مجید طحانی از اصفهان، مهدی طالبیان از اصفهان و مهدی هاشمیان از همدان
وزن 60- کیلوگرم: مهدی ذوالقدری از قزوین، سعید انالی از اصفهان، سیروس کیخواه از سیستان و بلوچستان، علی گلابی از تهران، علیرضا اجدادی از گیلان، حبیب حاتمی از تهران، اشکان خسروی از خوزستان، سعید بهرامی از همدان، محمد قاسمی از گیلان، سعید بیاد از زنجان، محمد غروبی از گیلان و مجید احمدزاده از فارس
وزن67- کیلوگرم: بهنام محمدی از البرز، امیر رنجبران از قم، سعید احمدی از کرمانشاه، حمید حق وردی از اصفهان، محمدرضا بخشیلو از مرکزی، مهرداد پورشیب از ایلام، نیما شافعی از گیلان، حسن روحانی از زنجان، حسن غفاری از زنجان و محمد غلامحسینی از زنجان
وزن 75- کیلوگرم: سعید حسنیپور از گیلان، رضا بهرامپور از مازندران، مرتضی شفاهی از آذربایجان غربی، کیوان بابان از کردستان، امیربهادر یاری و حامد مرادی از البرز، صابر نجفی از قم، فرزاد عباسزاده از آذربایجان شرقی و هادی صفی از تهران
وزن 84- کیلوگرم: شادمان وعیدی از کردستان، علیرضا رحمانی از قزوین، یزدان زمانی از تهران، عماد مژدهی از گیلان، فرخ خرمی از گیلان، صفرعلی بیگدلی از قزوین، رضا عباسی از آذربایجان غربی، پیمان سلطانیان از کرمانشاه، منصور حسن بیگی از تهران و مازیار الهامی از زنجان
وزن 84+ کیلوگرم: پیام مرادی از مازندران، هادی عرب از اصفهان، امین عظیمی از تهران، مصطفی ایلان کشکولی از فارس، ایمان گل محمدی از اصفهان، سامان حیدری از کرمانشاه، محمد کریمزاده از البرز و علی اسدی از آذربایجان شرقی
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