میزان تخصیص بودجه سال 90 دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

معاون توسعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به میزان تخصیص بودجه سال 90 دانشگاه های علوم پزشکی گفت: در مجموع به طور متوسط حدود 80 درصد بودجه دانشگاهها تخصیص پیدا کرده است که امیدواریم باقیمانده آن نیز تا پایان سال تخصیص پیدا کند.