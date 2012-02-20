پیش فروش بلیت اتوبوس های برونشهری ویژه نوروز آغاز شد

علیرضا مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این اقدام به منظور تامین آرامش خاطر مسافران در ایام پایانی سال انجام می شود.

وی گفت: افزایش حجم سفرها در اواخر سال و اشاعه فرهنگ سفــرهای برنامه ریزی شده از سوی خانواده ها نقش موثری در اجرای طرح پیش فروش بلیت اتوبوس ها دارد.