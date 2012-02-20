  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۳۶

در سیستان و بلوچستان/

پیش فروش بلیت اتوبوس های برونشهری ویژه نوروز آغاز شد

پیش فروش بلیت اتوبوس های برونشهری ویژه نوروز آغاز شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان گفت: پیش فروش بلیت اتوبوس های برون شهری ویژه نوروز به صورت حضوری همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شد.

علیرضا مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این اقدام به منظور تامین آرامش خاطر مسافران در ایام پایانی سال انجام می شود.

وی گفت: افزایش حجم سفرها در اواخر سال و اشاعه فرهنگ سفــرهای برنامه ریزی شده از سوی خانواده ها نقش موثری در اجرای طرح پیش فروش بلیت اتوبوس ها دارد.

وی افزود: مسافران می توانند با مراجعه به دفاتر فروش بلیت شرکت های مسافربری و آژانس های طرف قرارداد شرکت های حمل و نقل در تمام شهرستان های استان یا مراجعه حضوری به پایانه های مسافربری اقدام به تهیه بلیت های نوروزی خود کنند.

کد مطلب 1538483

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها