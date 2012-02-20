پیش فروش بلیت اتوبوس های برونشهری ویژه نوروز آغاز شد

علیرضا مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این اقدام به منظور تامین آرامش خاطر مسافران در ایام پایانی سال انجام می شود.
وی گفت: افزایش حجم سفرها در اواخر سال و اشاعه فرهنگ سفــرهای برنامه ریزی شده از سوی خانواده ها نقش موثری در اجرای طرح پیش فروش بلیت اتوبوس ها دارد.
وی افزود: مسافران می توانند با مراجعه به دفاتر فروش بلیت شرکت های مسافربری و آژانس های طرف قرارداد شرکت های حمل و نقل در تمام شهرستان های استان یا مراجعه حضوری به پایانه های مسافربری اقدام به تهیه بلیت های نوروزی خود کنند.
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