کوهرنگ منظرگاه زیباییهای خارق العاده/ رویش گیاه در سرمای منفی 10 درجه

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری که در بخش مرکزی کوههای زاگرس واقع است ازشمال و شرق به استان اصفهان و از غرب به استان خوزستان و از جنوب به کهکیلویه و بویر احمد و از شمال غرب به استان لرستان محدود است و به علت ماهیت کوهستانی مرتفع وقرار داشتن درمسیر بادهای مدیترانه ای، دارای بارشهای نسبتا زیادی است که ریزشهای جوی وبرف و باران منشا سرشاخه های رودخانه های کارون وزاینده رود هستند.

منطقه چهارمحال بختیاری با اقلیم متنوع دارای جاذبه های گردشگری است و شهرستان کوهرنگ ازجمله شهرستانهای چهارمحال بختیاری است که به دلیل چشمه سارهای متعدد چون چشمه دیمه، چشمه سرداب، چشمه مروارید، چشمه آب معدنی کوهرنگ و دیدنیهای طبیعی همچون تونل کوهرنگ، آبشار شیخ علی خان، دشت لاله واژگون، پیست اسکی و .... شهرت بسیار دارد.

شهرستان کوهرنگ یکی از مناطق برف خیز کشور است و زردکوه یکی از قله های بلند و سپید زاگرس را در خود جای داده است.

این شهرستان یکی از شهرستانهای کشور است که جاذبه های طبیعی بسیاری را در خود جای داده که این زیبایی ها آنقدر زیاد هستند که به راحتی نمی توان آنها را توصیف کرد.

در حال حاضر بارش برف در کنار سرما و آب طبیعت زیبایی را در این شهرستان به وجود آورده است که شاید در کشور و جهان بعید به نظر برسید چنین پدیده های زیبایی دیده شود.

آبشار تونل کوهرنگ

یکی از زیابترین جاذبه های گردشگری شهرستان کوهرنگ، آبشارتونل کوهرنگ است که هم اکنون در زمینه ای سفید برف زیبایی خاصی را به منطقه بخشیده است.

تشکیل قندیلهای فراوان در این آبشار در اثر سرما جلوه زیبایی را پدید آورده که هر بیننده ای را مجذوب خود می کند.

آبشار تونل کوهرنگ

صدای خروشان آبشار نیز از طرفی سکوت کوهستان را شکسته و بر جذابیت آبشار تونل کوهرنگ افزوده است.

چشمه دیمه در منطقه کوهرنگ در مجاورت روستایی به همین نام قرار دارد و این چشمه یکی از سرچشمه های اصلی زاینده رود است و در 12 کیلومتری آبشار تونل کوهرنگ قرار دارد.

آب این چشمه از گوارا ترین آبهای جهان است و به گفته کارشناسان یکی از بهترین آبهای معدنی جهان محسوب می شود.

چشمه دیمه

این مکان به دلیل دارا بودن فضاهای سرسبز و خرم و راه دسترسی آسفالته و سرویس بهداشتی و سکوی نشیمن اطراف خود از دیر باز به عنوان یکی از تجمع گاه های ایلات و عشایر بختیاری و گردشگران شناخته شده است.

رویش گیاهان سبز در دمای زیر منفی10 درجه سانتیگراد

مناظر زیبا و چشمگیر و فضاسازی اطراف چشمه، این مکان را در ردیف زیباترین گردشگاههای شهرستان کوهرنگ قرار داده است.

هم اکنون بارش برف در کنار این چشمه منطقه ای زیبا به وجود آورده است.

یکی از زیبایی های خارالعاده این منطقه رویش گیاهان آبزی و جلبکها در داخل چشمه است و گیاهان در حالی سبز و با طراوت هستند که دمای هوای این منطقه در شبهای به زیر منفی10 درجه و بیشتر می رسد.

رویش گیاهان سبز در چشمه دیمه در زمستان

زلالی آب و حبابهای بزرگ در داخل آب ازطرفی و گیاهان و جلبکهای سبز منظره بدیع در میان برف در این منطقه ایجاد کرده است.

آبشار شیخ علیخان نیز یکی دیگر آثار طبیعی این شهرستان است که هم اکنون در این فصل به یک جاذبه بکر طبیعی تبدیل شده است.

آبشار شیخ عیخان یکی از مناطق بکر و دیدنی شهرستان کوهرنگ است در فصلهای مختلف سال دارای زیباییهای خاص خود است.

آبشار شیخ علیخان

سردی هوا موجب شده آب قسمتی های از این آبشار یخ بزند و زیبایی حیرت انگیزی را در کنار فروریختن آب ایجاد کند.

تشکیل قندیلهای یخی سفید رنگ منظره زیبایی را ایجاد کرده که ارتفاع بسیاری از این قندیلها به بالاتراز نیم متر می رسد.

فروریختن آب درزمینه سفید رنگ ایجاد شده از سفیدی برف همراه با قندیلهای یخی زیبایی غیر قابل توصیفی را در این منطقه ایجاد کرده است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص امکانات این شهرستان برای مسافران، اظهار داشت: شهرستان کوهرنگ یکی ازشهرستانهای توریستی کشور است و به لحاظ داشتن آثار طبیعی و منابع خدادادی بسیار در کشور می درخشد.

ستار فرهادی نیا با بیان اینکه هم اکنون این شهرستان دارای سه هتل با امکانات کامل است، تاکید کرد: هتل کوهرنگ(چهار ستاره)،قصر احمد(هتل آپارتمان) و زردکوه هتلهای مجهز این شهرستان هستند.

وی بیان داشت: مسافران فرهنگی نیز می توانند با مراجعه و تماس با آموزش و پرورش از خانه معلم این شهرستان که در روبری آبشار تونل کوهرنگ واقع شده استفاده کنند.

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گزارش: سید محمد رضا موسوی