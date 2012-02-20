سیستان و بلوچستان شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری ایتالیا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد یکشنبه شب در دیدار با سفیر ایتالیا در ایران اظهار داشت: سیستان و بلوچستان سرزمینی با گنج های فراوان و نعمت های بی نظیر و زیبایی های جذاب است که به دلیل عدم اطلاع رسانی و آگاهی مردم ناشناخته مانده است.

وی گفت: سیستان و بلوچستان به عنوان گسترده ترین استان کشور دارای ظرفیت های و پتانسیل های بی نظیری است که تاکنون بدرستی معرفی نشده و همین مسئله موجب شده است که در برخی مواقع اذهان مردم نسبت به این خطه آنچنان که باید شکل نگرفته باشد.

وی افزود: خداوند نعمات فراوانش بویژه انسان های خونگرم، مهمان نواز و ولایت مدار، خاک مرغوب، معادن غنی، آب های آزاد و منابع عظیم دریایی، میوه های کم نظیر قاره ای، اقلیم چهار فصل، مرزهای طولانی و موقعیت های مناسب تجاری و بازرگانی را بطور یکجا به این استان اهدا کرده است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: برخلاف تبلیغات سو که علیه این استان می شود، قابلیت های بکر و کم نظیر اقتصادی این منطقه که در افزایش درآمدهای ناخالص ملی و تولیدات متنوع بسیار تاثیرگذار است، می تواند مرکز توجه سرمایه گذاران خارجی و داخلی باشد.

وی گفت: چنانچه سرمایه گذاران و گردشگران داخلی و خارجی به این گنج های پنهان و آشکار سیستان و بلوچستان پی ببرند، هرگز فرصت کم نظیر سرمایه گذاری و گشت و گذار در این استان پهناور را از دست نخواهند داد.

وی افزود: سیستان و بلوچستان سرزمینی وسیع از پیکره ایران متمدن است که سیر و سیاحت در طبیعت و تاریخ و سرگذشت اجتماعی اقوام و آثار تاریخی فرهنگی، اساطیر و مشاهیر آن از نزدیک، برای هر ایرانی و غیر ایرانی به وی‍ژه ایتالیا جذاب است.

آزاد اظهار داشت: حضور فرهنگی ایتالیایی ها بخوبی در تمدن پنج هزار ساله اثر باستانی شهر سوخته سیستان قابل نمایان است.

وی گفت: چنانچه ظرفیت ها، فرهنگ و تاریخ کهن مردمان این سرزمین آفتابی و فعالیت های زیر بنایی انجام شده برای توسعه منطقه در بخش های مختلف اعم از علمی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، عمرانی و هزاران طرح کوچک و بزرگ، از نزدیک نگریسته شود بسیاری از نگرش ها به این خطه تغییر خواهد کرد.

وی با اشاره به مرزی بودن استان افزود: داشتن هزار و 600 کیلومتر مرز زمینی و دریایی با کشورهای افغانستان، پاکستان و کشورهای حاشیه دریای عمان و خلیج همیشه فارس این استان را در شرایط راهبردی خاصی قرار داده است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: از سویی هم مرز بودن با افغانستان به سبب تولید سالانه هفت هزار تن مواد مخدر چالش هایی را برای جمهوری اسلامی ایران و این استان در بر دارد.

وی با تشریح اقدام های ارزنده نظام در مقابله با پیامدهای شوم مواد مخدر گفت: جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه بی امان با مواد مخدر و حفظ سلامت مردم ایران و اروپا هزینه های بسیار سنگین مالی و جانی را در این زمینه متحمل شده است.

وی افزود: با توجه به این که کشور ما در مسیر عبوری ترانزیتی 70 درصد مواد مخدر تولیدی کشور افغانستان قرار گرفته عزم ما را در راه مبارزه داخلی با مواد مخدر در راستای کاهش پیامدهای بین المللی دو چندان کرده است.

آزاد اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با تقدیم شهدای فراوان مانع از رسیدن مواد مخدر به کشورهای اروپایی شده است که در این زمینه آن ها نیز باید با ما، همکاری بیشتری داشته باشند.

وی با انتقاد از عملکرد رسانه ای غرب گفت: بعضا در راه سیاست های مبارزه ای جمهوری اسلامی ایران با مواد مخدر، افکار عمومی جهان از سوی این رسانه ها مورد هجمه قرار می گیرد تا چهره انسان دوستانه نظام اسلامی را خدشه دار کند.

وی افزود: سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در راه حفظ سلامت بشر، سیاستی روشن و مشخص است و در این راه سفرای کشورهای اروپایی باید از طریق رسانه چهره روشن نظام را در افکار عمومی تبیین کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به داشته های علمی این استان بیان داشت: این استان با برخورداری از دانشگاه های معتبر بعنوان یکی از قطب های علمی کشور می تواند در راه اندازی دانشگاه بین المللی با کشور ایتالیا همکاری مناسبی داشته باشد.

وی گفت: باید با افزایش مراودات بین ایران و ایتالیا بخوبی بتوان از داشته های دو کشور در راستای رشد و توسعه بهره گرفت.

وی با اشاره به حجم مبادلات هفت میلیارد یورویی ایران و ایتالیا در سال 2011 میلادی افزود: این حجم مبادلات خود به خوبی نشان دهنده ظرفیت دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری است.

سفیر ایتالیا در ایران طی سفر چند روزه خود به سیستان و بلوچستان از داشته ها و توانمندی های اقتصادی، فرهنگی، علمی و گردشگری استان بازدید کرد.