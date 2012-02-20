997 کلاس درس به تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمد قاسمی عصر یکشنبه در حاشیه مراسم راه اندازی طرح شبکه هوشمند مدارس که به صورت مجازی توسط محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و از طریق ویدئو کنفرانس همزمان در سیستان و بلوچستان، کرمان، بوشهر، یزد و خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: مدرسه هوشمند به مدرسه ای گفته می شود که در زمینه آموزش، ارتباط با دانش آموزان و اولیا، ارتباط با سایر مدارس، ارائه گزارشات از عملکرد و سایر فعالیت های خود از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بهره گیرد.

وی گفت: عملیات اتصال 80 مدرسه از مدارس شهرستان زاهدان به شبکه ملی اینترانت انجام شده که با همکاری مخابرات و آموزش و پرورش قرار است تا پایان سال تحصیلی همه شهرستان‌ ها به شبکه اینترانت متصل شوند.