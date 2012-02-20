ساماندهی سواحل هیرمند نقش بسزایی در توسعه منطقه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد در دیدار با معاون اول وزیر کشور افغانستان اظهار داشت: ساماندهی این نقاط که نقش بسزایی در توسعه منطقه دارد باید به صورت مشترک توسط دو کشور ایران و افغانستان انجام شود.

وی با اشاره به حدود 400 کیلومتر مرز زمینی مشترک در منطقه سیستان با کشور افغانستان گفت: توسعه اشتغال پایدار در این مناطق از برخی پدیده های منفی همچون قاچاق مواد مخدر، کالا و انسان جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با کشورهای همسایه است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی روابط خوب و متقابلی با کشورهای همسایه و منطقه داشته و براساس منافع دوجانبه آن را توسعه داده است.

وی با اشاره به اشتراکات فراوان میان ایران و افغانستان گفت: مرز جغرافیایی، فرهنگ، دین و زبان مشترک پیوندهای عمیقی بین دو کشور بوجود آورده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره و در شرایط سخت جنگ های مختلف بیرونی و درونی افغانستان در کنار مردم این کشور بوده است.

آزاد با اشاره به روابط اقتصادی و فرهنگی سیستان و بلوچستان با برخی از استان های افغانستان اظهار داشت: برای تسهیل ترانزیت کالا در کنار پل مرزی میلک باید پلی دیگر احداث شود.

معاون اول وزیر کشور افغانستان نیز در این دیدار ضمن تقدیر از همکاری و همراهی دولت و ملت ایران با کشورش در تمامی شرایط، از توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران و به ویژه استان سیستان و بلوچستان استقبال کرد.

ژنرال عبدالرحمان گفت: با توجه به اشتراکات میان دو کشور باید روابط تجاری، اقتصادی و فرهنگی توسعه یابد و توافقات صورت گرفته بین دو کشور هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد.

ژنرال عبدالرحمان معاون اول وزیر کشور افغانستان در ارتباط با پیگیری پروتکل های امنیتی میان دو کشور و بازدید از مرز مشترک ایران و افغانستان به سیستان و بلوچستان سفر کرده است.