آغاز توزیع کارت ورود به جلسه کنکور دکتری 91 آزاد از ساعت 11 امروز

به گزارش خبرنگار مهر، توزیع کارت این آزمون بصورت اینترنتی از طریق سایت www.azmoon.org از ساعت 11صبح روز دوشنبه اول اسفندماه آغاز می‏شود و تا یک ساعت قبل از شروع آزمون ادامه خواهد داشت.

داوطلبان این آزمون می‏توانند با وارد کردن شماره پرونده و کدرهگیری، نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.

اطلاعات فردی و آزمونی شخص داوطلب به همراه عکس وی در کارت ورود به جلسه درج شده است و داوطلبان در صورت وجود هر مشکلی در اطلاعات مندرج در کارت لازم است در خلال روزهای دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری صبحها از ساعت 8 الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 13 الی17 با مراجعه به باجه رفع نقص پیش‏بینی شده نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام کنند.

آزمون دکتری تخصصی سال 91 دانشگاه آزاد اسلامی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری 4 و 5 اسفندماه در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد و بیش از 38 هزار نفر در این آزمون شرکت کرده اند که از این تعداد 36 درصد زن و 64 درصد مرد هستند.