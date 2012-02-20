محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از دیدار نمایندگانی از اتحادیه با علیاکبر اشعری، مدیر پروژه باغ کتاب تهران خبر داد و گفت: صبح روز شنبه 29 بهمن ماه 5 نفر از نمایندگان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با مدیر پروژه باغ کتاب دیدار و گفتگو کردند تا زمینههای همکاری مشترک بررسی شود.
وی ادامه داد: ما پیشنهادهایی برای مشارکت در این پروژه و همچنین امکان بهرهمندی همه ناشران و کتابفروشان از امکانات این پروژه مطرح کردیم و سخنان طرف مقابل را هم شنیدیم و قرار شد این طرحها و پیشنهادها مورد بررسی قرار گرفته و در فرصتی دیگر درباره آن تصمیمگیری شود.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان با اشاره به اینکه اتفاق مطلوب این است که از باغ کتاب حتیالامکان استفاده نمایشگاهی شود، بیان کرد: از جمله طرحهایی که مطرح کردیم، امکان خرید و فروش آنلاین کتابها بود که اگر این طرح بتواند در باغ کتاب هم اجرایی شود، فرصتی برای فرهنگسازی خرید و فروش اینترنتی کتاب به طور رسمی و گسترده در ایران خواهد بود، البته قرار شد جزئیات این طرح در آینده تبیین شود.
آموزگار افزود: همچنین از نظر ما باغ کتاب یک امکان عمومی برای کتابفروشان و ناشران است و همه باید به گونهای از امکانات آن بهرهمند شوند که رعایت انصاف هم بشود. یکی از اهداف دیدار این بود که ساز و کاری در نظر گرفته شود تا این امکانات و فضا به صورت منصفانه توزیع شود.
وی این دیدار را مقدمهای برای همکاریهای آینده با پروژه باغ کتاب دانسته و تشریح کرد: این پروژه فرهنگی لازم است با نمایندگان نهادها و انجمنهای فرهنگی در تعامل باشد و به همین منظور اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به عنوان یک تشکل جامع سعی دارد در این زمینه نقش موثری داشته باشد.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان در پایان خبر داد: همچنین یکشنبه 30 بهمنماه هم تعدادی از ناشران و کتابفروشان به دیدار اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران رفتند و محور صحبتهایشان درباره صدور شابک الکترونیکی است.
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