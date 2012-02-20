مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز دوشنبه کشور

ایران :

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با "ایران": همین ماه انجام می شود، بزرگترین پرداخت مطالبات بازنشستگان

در ادامه قدرت نمایی نیروی دریایی در آب های مدیترانه رقم خورد؛ ناوهای جنگی ایران در سواحل سوریه

وزیر امور خارجه اعلام کرد: مذاکرات ایران و 1+5 در استانبول

تفاهم:

دیدار خانواده شهید قشقایی با رهبر معظم انقلاب اسلامی

وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد: اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تا پایان سال

یخ شاخص های بورس در حال آب شدن است



تهران امروز:

افتتاح بزرگترین ایستگاه مترو خاورمیانه

ناکامی تیم صادق محصولی در کسب سهمیه 50 درصدی انتخاباتی باعث خروج شان از اتحاد اصولگرایان شد؛ رونمایی از سهم خواهی تیم پایداری

پاسخ قاطع به ایران هراسی صهیونیست ها

جام جم :

کشتی ایران طلا باران شد

هجوم دوباره ریزگردها

ایران شیر نفت را به روی انگلیس و فرانسه بست

جوان:

رهبر معظم انقلاب در دیدار خانواده شهید قشقایی، همکار شهید احمدی روشن: این جوانان عزیز مانند ستاره هایی در آسمان پیروزی ملت بزرگ ایران می درخشند

وزیر کشور شرایط تبلیغات نامزدها را تشریح کرد: 4 تا 10 اسفند زمان تبلیغات 11 رقیب برای هر کرسی مجلس

توقف صادرات نفت به شرکت های انگلیسی و فرانسوی



حمایت:

همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی؛ یارانه نقدی افزایش می یابد

بررسی قابلیت های هنری در کاهش وقوع جرم؛ پیشگیری هنرمندانه از بزهکاری

قطع صادرات نفت به فرانسه و انگلیس



خراسان:

مناظره های داغ انتخاباتی و نشست های اعلام مواضع

ایران صادرات نفت به شرکت های انگلیسی و فرانسوی را قطع کرد

جزئیات جدیدی از مرحله دوم هدفمندی یارانه ها



دنیای اقتصاد:

زمزمه های فاز دوم هدفمندی

در همایش هم اندیشی بخش خصوصی و دولت اعلام شد؛ نرخ ترجیحی انرژی برای بخش تولید

رئیس اتاق بازرگانی خبر داد: توافق ارزی با دولتمردان



شرق:

وزیر اقتصاد از آمادگی اجرای فاز دوم تا پایان سال خبر داد؛ افزایش یارانه نقدی و گرانی انرژی

دو ناو ایران در سوریه پهلو گرفتند

حمایت تلویحی چین از طرح کناره گیری اسد

هشدار مدیر کل ثبت احوال درباره تغییر گرایشها در انتخاب نام ها: رها، ستایش، باران و ... خارج ازعرف مذهبی هستند



فرهیختگان:

بیانیه تشکل های اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به هجمه های رسانه ای اخیر: دانشگاه آزاد از تنش های سیاسی مصون مانده است

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: پایان دلار دونرخی

وزیر کشور تاکید کرد: تبلیغات انتخاباتی قبل از 4 اسفند ممنوع



قدس:

آغاز قطع صادرات به انگلیس و فرانسه؛ اروپا تهدید کرد، ایران شیر نفت را بست

صالحی: غرب می خواهد آبرومندانه از مناقشه هسته ای خارج شود

وزیر اقتصاد: فاز دوم هدفمندی با افزایش یارانه ها آغاز می شود



کیهان:

در پاسخ به تحریم اتحادیه اروپا؛ ایران صدور نفت به انگلیس و فرانسه را قطع کرد

از سوی وزرای عضو کارگروه مسکن؛ شرایط دریافت وام 40 میلیون تومانی ساخت مسکن اعلام شد

صالحی اعلام کرد: اسلامبول محل مذاکرات آتی ایران و 1+5

ملت ما:

ایران فروش نفت به شرکت های فرانسوی و انگلیسی را قطع کرد؛ شوک ایران به غرب

سید رضا اکرمی در گفت و گو با "ملت ما": شعارهایی که احمدی نژاد داد عملیاتی نشد

نامه محرمانه یونان به ایران درباره فروش نفت



وطن امروز:

قطع صادرات نفت به انگلیس و فرانسه

عضو لیست تهران جبهه متحد اصولگرایان تاکید کرد: ورود مجلس نهم به بیداری اسلامی

ایران برای بیست و یکمین بار قهرمان کشتی آزاد آسیا شد؛ شاهکار مردان خادم با 7 مدال

همشهری:

قالیباف: انصاف نیست مردم در مترو تحت فشار باشند و واگن ها در گمرک خاک بخورند

افزایش یارانه نقدی مشروط به افزایش قیمت سوخت

بزرگترین دستاورد مترو در سال 90 روز گذشته افتتاح شد؛ تجریش تا کهریزک با یک بلیت