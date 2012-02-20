امروز پایان فرصت دانشگاهها برای اعلام نیاز به جذب هیأت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس درخواست دانشگاهها، مهلت بارگذاری نیازها به منظور جذب هیأت علمی در رشته محلهای مورد نیاز تا امروز دوشنبه اول اسفندماه تمدید شده بود و به گفته محمدرضا مردانی - رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم این مهلت بار دیگر تمدید نمی شود.

متقاضیانی که ثبت نام اولیه را انجام داده اند می توانند از فردا، در دومین فراخوان جذب هیأت علمی سال 90 به تعیین اولویت بپردازند.

انتخاب اولویت برای داوطلبان در سه مقطع کارشناسی ارشد، دانشجوی دکتری و PHD اعلام شده و متقاضیان جذب تا 15 اسفندماه فرصت تعیین اولویت دارند.