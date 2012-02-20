به گزارش خبرنگار مهر، درصفحه‌‌ها و لابه‌لای ستون‌های روزنامه‌‌های امروز دوشنبه اخبار جالب و ویژه‌‌ای به چشم می خورد:

بازنشستگان، کارمندان دولت و سربازان سبد کالا می گیرند

روزنامه خراسان در ویژه های خود به اختصاص سبد کالا به کارکنان شاغل، بازنشسته و ... اشاره کرده و نوشته است: بر اساس مصوبه روزهای اخیر هیئت دولت که به تمام دستگاه های دولتی ابلاغ شده، دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات و منابع خود و از طریق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی وابسته به وزارت صنعت، باید نسبت به تامین سبد کالا برای کارکنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و بازنشسته اقدام کنند. دولت همچنین تاکید کرد که سربازان وظیفه نیز از 50 درصد این سبد برخوردار می شوند.

دستور جدید درباره نحوه واردات لوبیا از آمریکا

خراسان همچنین نوشت: وزارت جهاد کشاورزی اخیرا با صدور دستورالعملی، شرایط ورود برخی ‏اقلام خوراکی به داخل کشور را به نهادهای مربوطه ابلاغ کرده که بر ‏اساس آن، ورود دانه لوبیا برای مصارف خوراکی از کشور آمریکا، در ‏فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار داشته و واردات آن ‏منوط به رعایت کامل شرایط قرنطینه ای و نیز بازدید و بررسی کارشناسان ‏در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده است.

مستقیما به اسلام حمله نکنید، با پنبه سر ببرید!

کیهان در بخش "خبر ویژه" نوشته است: یکی از بانیان اهانت و هتاکی علیه ارزشهای دینی در خارج کشور، نسبت به اثر معکوس این رفتارها در ‏ملت ایران هشدار داد. ‏ به گزارش جرس، سروش در جمع گروهی از هم طیفان خود در دانشگاه ‏IIT‏ گفته است: سالهای اخیر ‏دغدغه من این بوده تا به برخی ایرانیان خارج از کشور که تمام کوشش خود را صرف مبارزه با اسلام می ‏کنند بگویم این اقدام از جنبه سیاسی نتیجه بخش نیست و سبب موفقیت نخواهد شد. ‏ وی می افزاید: "شاید بتوان گفت به اندازه ای که در این چندین سال- در بیرون از ایران- حملات موهن به ‏اسلام شده، در طول تاریخ به هیچ دینی اینگونه حمله و توهین نشده است. چه الفاظ و حملات رکیک، چه ‏برخی موارد که ظاهرا نقد است، اما زخمی بر دل و اعتقاد مسلمانان است." وی این حملات را "سوء تدبیر" و "سوء سیاست" و بی نتیجه خواند و تصریح کرد: "اگر فردا دوستان قصد ‏بازگشت به کشور را داشته باشند، چگونه می توانند با مردمی که به اعتقادشان توهین کرده اند، رو در رو ‏شوند. حتی از جنبه سیاسی نیز، حمله کنندگان و توهین کنندگان به اعتقادات مردم، باید بیندیشند که ‏عملشان سوء تدبیری بیش نیست و بهتر است که با مردم از رهگذر دوستی و عدم رنجاندن برخورد کرد و ‏وارد شد." سروش با اشاره به حملات رو به گسترش برخی افراد به مقدسات و همزمان تلویزیون ها و سایت های ‏متعددی که توهین به اعتقادات مردم و تمسخر مسلمانان را سرلوحه کار قرار داده اند، تاکید کرد: "با این ‏وجود، یک تلویزیون تاسیس نشده است که به اندیشه های سکولار حمله و توهین کند." سروش که خود یکی از مستخدمان سازمان های زیرمجموعه ناتوی فرهنگی در زمینه ترویج سکولاریسم ‏محسوب می شود، پیش از این هشدار داده بود برخلاف ژست پیشین، سکولاریسم غرب گارد ستیزه جو با ‏اسلام در پیش گرفته چرا که فرضیه زوال ادیان اشتباه درآمده و اسلام با بیشترین استقبال در اروپا و آمریکا ‏مواجه شده است. ‏هشدار سروش نسبت به نتایج منفی و معکوس حمله به ارزش های اسلامی برای جریان های ضدانقلاب ‏در حالی است که نامبرده بارها ضمن تحریف اصول اسلامی و ترویج برخی اسرائیلیات، از اهانت به اصل ‏دین و پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) نیز دریغ نکرده است. وی ادعا می کند قرآن مجید، وحی الهی نیست ‏بلکه خطورات شاعرانه به قلب پیامبر(ص) و تجربه شخصی ایشان است (!) تردیدافکنی سروش در امامت و ‏مهدویت و سپس اهانت به ساحت مرجعیت و فقاهت ادامه این روند هتاکی بوده است حال آن که به تعبیر ‏رسول اکرم (ص) فقها حصون و دژهای حفاظت از اسلام هستند. سروش چندی پیش با جسارت به مرحوم ‏آیت الله مشکینی، ایشان و اندیشه فقها را با طالبانیگری مقایسه کرد! ‏سروش از جمله ارتزاق کنندگان و مزدبگیران مراکزی چون شورای روابط خارجی آمریکاست.

توضیح وزیر اسبق نفت درباره ارتباط با جریان انحرافی

در ستون "انتخاب 90" روزنامه حمایت در مطلبی تحت این عنوان می خوانیم: در پی انتشار برخی از شایعات مبنی بر ارتباط وزیر اسبق دولت نهم با جریان انحرافی در دولت، ستاد انتخاباتی سید کاظم وزیری هامانه طی اطلاعیه ‌ای هرگونه ارتباط با این جریان را تکذیب کرد. ستاد انتخاباتی این نامزد انتخابات در این اطلاعیه آورده است: سید کاظم وزیری هامانه، از معدود افرادی بود که در دولت نهم، از بطن وزارتخانه متبوع خود به مقام وزارت رسید. در این اطلاعیه به نقل از وزیری هامانه آمده است: یک مورد خاص مطرح شد که شخص خاص باید قائم‌مقام وزیر نفت شود و من با‌شناختی که داشتم و اطلاعاتی که به دست آورده بودم، این موضوع برایم حیثیتی و اعتقادی بود، اعلام کردم من نمی‌پذیرم؛ کار گره خورد و با کمال میل و رضایت، صندلی وزارت نفت را برای حفظ صنعت نفت تقدیم کردم.

جاسوسی نامحسوس گوگل از کاربران آی فون

وطن امروز در ستون "سایه روشن" در خبری به جاسوسی گوگل از کاربران اشاره کرده و آورده است: محقق برجسته در دانشگاه استنفورد در تحقیقی تازه دریافت، گوگل با استفاده از یک کد پیچیده تلاش کرده تا ‏رفتارهای کاربران آی ‌فون در هنگام استفاده از مرورگر سافاری را تحلیل کند تا اطلاعات بیشتری به ‌دست آورد‎. گوگل برای تحقق این هدف، تنظیمات پیش‌ فرض اپل در گوشی‌های آی ‌فون را تغییر داده تا بتواند درک کند که ‏کاربران در هنگام استفاده از سافاری، وقتی در سایت گوگل حضور ندارند، بیشتر به چه مسائلی توجه نشان ‏می ‌دهند‎.‎ گوگل این کار را از طریق "یک کد پیچیده و مخصوص" انجام داده که مرورگر سافاری را از طریق یک ‏آسیب‌پذیری و نقص ساده فریب می‌ دهد‎.

هشدار ژاپن به صهیونیست ها

دنیای اقتصاد در خبری به هشدار نخست وزیر ژاپن به رژیم صهیونیستی در خصوص هر گونه اقدام نظام علیه ایران اشاره کرده و نوشته است: نخست وزیر ژاپن در دیدار با ایهود باراک به رژیم صهیونیستی در مورد هر گونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد و از اسرائیل خواست از این اقدام اجتناب کنند. بر اساس این گزارش، ایران 10 درصد نفت مورد نیاز ژاپن را تامین می کند و حدود 80 درصد نفت وارداتی ژاپن از تنگه هرمز عبور می کند که تهران تهدید کرده است در صورت لزوم آن را خواهد بست. پیش از این، آمریکا و ژاپن در مورد تحریم نفت ایران دو دور مذاکره برگزار کردند، اما تا کنون به نتیجه مشخصی نرسیده اند و صادرات نفت ایران به ژاپن همچنان در حال انجام است.

اشتباه وزیر اقتصاد

در ستون "سایه خبر" روزنامه جام جم در خبری می خوانیم: وزیر اقتصاد که صبح دیروز گفته بود محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور دچار عارضه قلبی شده، ساعتی بعد سخنان خود را اصلاح کرد و گفت که رحیمی در سلامت کامل به سر می برد. سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت در همایش هدفمند سازی یارانه ها، علت غیبت رحیمی معاون اول رئیس جمهور را در این همایش عارضه قلبی وی عنوان کرد. ساعتی پس از اعلام و انتشار این خبر دفتر وزیر اقتصاد با ارسال نمابری، سخنان وی را تصحیح کرد. حسینی در توضیحات خود گفت: اشتباه گفتم که آقای رحیمی دچار عارضه قلبی شده، او برای چکاپ رفته بود.

فقط ما حق داریم از نام روحانیت استفاده کنیم؛ شما نمی توانید!

روزنامه ایران در ستون "دیگه چه خبر؟" به بخشی از مناظره علیرضا زاکانی و قاسم روانبخش اشاره کرده و نوشته است: علیرضا زاکانی رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان شنبه شب در مناظره با قاسم روانبخش از اعضای جبهه پایداری که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد به صورت تلویحی حق استفاده از نام روحانیت را برای کمیته 8+7 انحصاری کرد. این سخنان زاکانی بلافاصله توسط سایت خبری نزدیک به او به صورت گسترده پشتیبانی شد. وی در این خصوص گفت: "نباید بزرگان و چهره های شاخصی همچون آیت الله مصباح را برای خود هزینه کنیم. ما همگی به افرادی همچون مهدوی کنی و مصباحی یزدی نیاز داریم." این سخنان زاکانی در حالی مطرح می شود که بیشترین استفاده از نام روحانیت طی ماه های گذشته از سوی اعضای جبهه متحد اصلگرایان به واسطه نام حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی انجام شده است. زاکانی همچنین روز گذشته در یک نشست خبری و در حالی که پیش از این از کمک 1 تا 3 میلیارد تومانی جریان موهوم انحرافی به کاندیداهای مورد نظرش خبر داده بود، ادعای جدیدی مطرح کرد و این بار گفت: این جریان به یک مدیر مجلس پیشنهاد کمک 370 میلیونی کرده تا از جنوب کشور در انتخابات ثبت نام نماید! ادعاهای کذب زاکانی در حالی به اوج خود رسیده است که حتی بسیاری از چهره های نزدیک به جریان وی نیز این ادعاها را مورد اعتراض قرار داده اند.

ابوشریف یک بار دیگر در ایران دیده شد

تهران امروز در بخش "باشگاه سیاسی" نوشت: عباس آقا زمانی از اولین فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معروف به ابوشریف که سالهاست به پاکستان رفته و در این کشور زندگی می کند، در دیدار رئیس شورای عقیدتی حکومت پاکستان با امام جمعه شیراز در روز 25 بهمن 1390 حضور داشت.

توصیه ناطق نوری به هاشمی رفسنجانی

ملت ما در ستون "غیر رسمی" در خبری آورده است: خبر دانشجو نوشت: شنیده شده ناطق نوری به هاشمی رفسنجانی گفته از مجمع نباید کنار برود چرا که آن موقع احمدی نژاد میان دار می شود بلکه باید با حضور در مجمع به بازسازی نیروها بپردازد.

نامه سهم خواهانه آقاتهرانی به آیت الله مهدوی کنی افشا شد

ملت ما همچنین در خبری دیگر نوشت: پس از مدت ها بحث در باب چگونگی عملکرد جبهه پایداری در تعامل با جبهه متحد اصولگرایان دیروز سایت "تریبون مستضعفین" نامه ای را منتشر کرده است که در آن دبیر کل جبهه پایداری حجت الاسلام آقا تهرانی خطاب به آیت الله مهدوی کنی نوشته است. در این نامه آقا تهرانی با طرح درخواستی شگفت انگیز از آیت الله مهدوی کنی می خواهد که 50 درصد کمیته اجرایی را به این گروه تخصیص دهند یا حداقل 3 نفر از اعضای این گروه در شورای اجرایی حاضر باشند! این بدین معنا است که این گروه خواهان این بودند که نیمی از کادر اصلی جبهه متحد از آن آنها باشد تا به فرآیند وحدت وارد شوند.

چه کسی سئوال از رئیس جمهور را می پرسد

روزنامه شرق در ستون "مهم نیست" به طرح سئوال از رئیس جمهور پرداخته و نوشته است: مصطفی رضا حسینی سخنگوی طراحان سئوال از رئیس جمهور گفت: سئوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس از سوی من یا مطهری مطرح خواهد شد. شاید این سئوال را من مطرح کنم و شاید مطهری رئیس تیم طراحان سئوال از رئیس جمهور آن را طرح کند که این مسئله هنوز مشخص نشده است اما بسیاری از نمایندگان علاقه دارند که در این کار خودشان سهیم باشند.