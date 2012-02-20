2500 هکتار از اراضی کشاورزی روانسر زیرپوشش سیستم آبیاری تحت فشار است

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرحهای سیستم آبیاری تحت فشار در شهرستان روانسر از سال 84 آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان روانسر تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 2536 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیرپوشش سیستم آبیاری تحت فشار است.

وی با اشاره به فعالیتهای واحد آب و خاک شهرستان روانسر در سالجاری گفت: در بخش سیستم های آبیاری تحت فشار در سالجاری بیش از 739 هکتار از اراضی این شهرستان زیرپوشش رفته است.

کریمی افزود: برای اجرای این طرحها از دو منبع تسهیلات بانکی و کمکهای بلاعوض و یارانه ای دولتی استفاده شده است.

مدیر جهاد کشاورزی روانسر گفت: برای اجرای این سیستم ها بیش از 5 میلیارد و 722 میلیون و 10 هزار ریال تسهیلات بانکی جذب شده است.

کریمی در پایان تصریح کرد: رقمی در حدود 18 میلیارد و 883 میلیون و 848 هزار ریال نیز برای اجرای این طرحها در سالجاری از محل کمکهای بلاعوض و یارانه ای دولت استفاده شده است.