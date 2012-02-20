38 سارق شبکه های برق اهواز دستگیر و محکوم شدند

علیرضا کریم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تامین برق مصرف کنندگان در مناطق گرمسیر کشور به ویژه شهرستان اهواز همواره دارای اهمیت ویژه ای بوده که تمامی تلاشهای گروه های عملیاتی این شرکت نیز تامین برق پایدار و مطمئن مصرف کنندگان در طول سال است.

وی افزود: از طرف دیگر یکی از اقداماتی که موجب هدر رفتن زحمات کارکنان این شرکت می شود سرقت سیمهای شبکه توزیع برق به شمار می رود که موجب خاموشی ناخواسته به مشترکین و نارضایتی مردم می شود.



کریم پور عنوان کرد: از آنجایی که شبکه های توزیع برق اموال عمومی بوده به همین دلیل قانونگذار نیز با توجه به حساسیت تامین برق مردم مطابق ماده های 659 ، 662 ، 667 و 687 قانون مجازات اسلامی برای اشخاصی که مبادرت به سرقت شبکه های توزیع برق و خرید و فروش آن و همچنین تخریب این شبکه ها بکند مجازات سنگینی پیش بینی کرده است.



مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت توزیع نیروی برق اهواز تصریح کرد: از این رو با همکاری مناسب نیروی انتظامی کلانشهر اهواز و دفتر حراست این شرکت تعداد 38 سارق و مالخر اموال مسروقه شبکه های توزیع برق دستگیر و با تلاش و پیگیری کارشناسان دفتر حقوقی این شرکت و همکاری مناسب مراجع قضایی اهواز محکوم به مجازاتهای متعدد و تکمیلی از شش ماه تا 5 سال حبس و رد اموال مسروقه محکوم شدند.



کریم پور عنوان کرد: مطابق درخواست شرکت توزیع نیروی برق اهواز و موافقت به عمل آمده با مراجع قضایی استان خوزستان، دادگاه ویژه سرقت انرژی ویژه متخلفین و سارقین انرژی برق نظیر سرقت شبکه، استفاده از انشعاب غیرمجاز برق در شعبه 246 شورای حل اختلاف واقع در حوزه قضایی شماره دو شهرستان اهواز تشکیل شده است که این موضوع موجب تسریع در رسیدگی به شکایات و پرونده های سرقت انرژی و برخورد قاطع با متخلفان و سارقان شبکه های برق می شود.



وی تاکید کرد: این شرکت در سالهای اخیر به منظور کاهش سرقت شبکه های برق نسبت به نصب فاصله نگهدار بر روی شبکه های سیمی و جایگزینی کابل های خودنگهدار آلومینیومی به جای شبکه سیمی در مناطق مختلف شهرستان اهواز اقدام کرده که از اقدامات بسیار موثر و پیشگیرانه برای کاهش سرقت شبکه است.