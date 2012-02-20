  1. استانها
  2. خوزستان
۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۱

در روزهای پایانی سال/

استاندار خوزستان از همسران مدیران تقدیر می کند

استاندار خوزستان از همسران مدیران تقدیر می کند

اهواز - خبرگزاری مهر: در آستانه رسیدن به روزهای پایانی سال، استانداری خوزستان تصمیم گرفته همانند سال قبل از همسران مدیران دستگاه های دولتی استان تقدیر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سال قبل نیز در یکی از روزها پایانی سال، استانداری خوزستان با دعوت از همسران مدیران دستگاه های دولتی و ضیافت شام، با اهدای برخی هدایا از همسران مدیران دستگاه های دولتی استان خوزستان تقدیر کرد.

امسال نیز استانداری خوزستان با ارسال نامه هایی به دستگاه های دولتی استان خوزستان خواستار اعلام اسامی همسران دستگاه های دولتی برای تقدیر از آنان شده است.

استانداری خوزستان احتمالا در روزهای پایانی سال از مدیران دستگاه برتر نیز تقدیر خواهد کرد همانگونه که سال قبل از حدود 15 دستگاه اجرایی استان تقدیر به عمل آمد.

از سویی دیگر، در هفته جاری استانداری خوزستان هنگام برگزاری جلسات مختلف اقدام به دعوت از خبرنگاران رسانه های استان نمی کند و جلسات خود را بدون حضور نمایندگان رسانه های استان برگزار می کند.

هر چند در این خصوص هنوز اطلاع رسانی شفافی صورت نگرفت که علت اصلی عدم دعوت خبرنگاران برای حضور در جلسات مختلف استانداری چیست ولی به نظر می رسد دو عامل مهم فرارسیدن روزهای انتخاباتی و عدم تحقق برخی وعده ها از سوی مدیران دستگاه های اجرایی استان که همواره با اعتراض استاندار همواره بوده از مهمترین عوامل عدم حضور خبرنگاران در جلسات استانداری است.
کد مطلب 1538513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها