استاندار خوزستان از همسران مدیران تقدیر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سال قبل نیز در یکی از روزها پایانی سال، استانداری خوزستان با دعوت از همسران مدیران دستگاه های دولتی و ضیافت شام، با اهدای برخی هدایا از همسران مدیران دستگاه های دولتی استان خوزستان تقدیر کرد.

امسال نیز استانداری خوزستان با ارسال نامه هایی به دستگاه های دولتی استان خوزستان خواستار اعلام اسامی همسران دستگاه های دولتی برای تقدیر از آنان شده است.



استانداری خوزستان احتمالا در روزهای پایانی سال از مدیران دستگاه برتر نیز تقدیر خواهد کرد همانگونه که سال قبل از حدود 15 دستگاه اجرایی استان تقدیر به عمل آمد.



از سویی دیگر، در هفته جاری استانداری خوزستان هنگام برگزاری جلسات مختلف اقدام به دعوت از خبرنگاران رسانه های استان نمی کند و جلسات خود را بدون حضور نمایندگان رسانه های استان برگزار می کند.



هر چند در این خصوص هنوز اطلاع رسانی شفافی صورت نگرفت که علت اصلی عدم دعوت خبرنگاران برای حضور در جلسات مختلف استانداری چیست ولی به نظر می رسد دو عامل مهم فرارسیدن روزهای انتخاباتی و عدم تحقق برخی وعده ها از سوی مدیران دستگاه های اجرایی استان که همواره با اعتراض استاندار همواره بوده از مهمترین عوامل عدم حضور خبرنگاران در جلسات استانداری است.