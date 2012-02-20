اعطای 5.5 میلیارد ریال حمایت تشویقی به محققان نانو

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو از اسفندماه سال 1383 تاکنون به افرادی که در حوزه فناوری‌ نانو فعالیت علمی- پژوهشی انجام داده اند، مبالغی را به‌عنوان حمایت تشویقی پرداخت کرده است.

در این راستا ستاد توسعه فناوری نانو در بهمن ماه سال جاری مبلغ 5,588,500,000 ریال بابت حمایت تشویقی به 594 نفر از محققان فناوری نانو پرداخت کرد. این حمایتها به محققانی اعطا شد که مدارک آنها تا آخر آبان ماه سال جاری تأیید شده است.



این حمایتهای تشویقی به 271 پایان نامه کارشناسی ارشد، 68 پایان‌نامه دکتری، 238 مقاله ISI، مقاله علمی-پژوهشی به تعداد 9 مقاله، 5 مقاله ارائه شده در کنگره های خارجی و 3 عنوان کتاب چاپ شده در حوزه نانو فناوری اعطا شد.



با توجه به اجرا شدن سیاست پرداخت حمایت از مقالات ISI براساس ضریب تاثیر مجله (IF)، به مقالات حمایت شده مبالغ مختلفی بین 10 تا 25 میلیون ریال پرداخت شد.