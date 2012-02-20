انتشار مجموعه شعری از سیدعلی صالحی بعد از 6 سال انتظار

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب تازه‌ترین دفتر شعری صالحی است که از سوی انتشارات نگاه طی روزهای اخیر منتشر شده است.

«رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ» که بعد از 6 سال انتظار سرانجام مجوز گرفت، شامل 5 دفتر شعری است که مابین سال‌های 80 تا 84 سروده شده‌اند. در واقع این کتاب آخرین شعرهای منتشر شده صالحی در پایان دهه 90 شمسی است و تعدادشان 61 قطعه شعر است.

عنوان «کتاب اول» این مجموعه همان عنوان اصلی کتاب و در واقع جلد اول یک تریلوژی است که جلدهای دوم و سومش با عناوین «انیس آخر همین هفته می‌آید» و «ما نباید بمیریم، رویاها بی‌مادر می‌شوند» پیشتر توسط همین ناشر چاپ شده بودند.

عناوین کتاب‌های دوم تا پنجم مجموعه اخیر به ترتیب عبارتند از: «سه‌گانه صبح (حروفیه، روروسکیا، اَیاپیر)»، هی اُستُن حنانه اَمین...!»، «طامات» و «دست‌افشانی حروف در تکلم نی» است.

مجموعه شعر 364 صفحه‌ای «رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ» در شمارگان 3000 نسخه و با قیمت 5500 تومان راهی بازار شده است.