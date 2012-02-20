هشت میلیارد ریالی به شهرستان ملکشاهی اختصاص می یابد

مجتبی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور توسعه همه جانبه ملکشاهی این میزان اعتبار علاوه براعتبارات سالانه شهرستان، اختصاص خواهد یافت تا این شهرستان بتواند گامهای توسعه را به خوبی بردارد.

وی افزود: از این مبلغ چهار میلیارد ریال برای طرحهای عمرانی مشکل دار با هماهنگی فرماندار و معتمدین و ریش سفیدان محل برای پروژه های اولویت دار هزینه خواهد شد.

این مسئول اظهار داشت: همچنین از این مبلغ یک میلیارد ریال برای بخش ورزش، تعاونی فارغ التحصیلان و موسسه فرهنگی هنری هزینه می شود تا جوانان این خطه بتوانند قله های ترقی را یکی پس از دیگری فتح کنند.

وی تصریح کرد: همچنین از این مبلغ سه میلیارد و500 میلیون ریال برای عمران شهری در این منطقه هزینه خواهد شد تا این شهرستان همپای دیگر مناطق استان بتواند حرکت کند.

اعلایی افزود: ‌شهرستان تازه تاسیس ملکشاهی برای دستیابی به توسعه پایدار به تکمیل زیرساختهای عمران شهری و روستایی نیازمند است و تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند اعتبارهای عمرانی را به سمت توسعه زیرساختها هدایت کنند.

وی با اشاره به اینکه مردمان شهرستان ملکشاهی در زمان 8 سال دفاع مقدس نقش اساسی داشته اند که امروزه باید مورد توجه ویژه قرار گیرند، تصریح کرد: این منطقه بیش از دو سال است به شهرستان تبدیل شده است که از نظر امکانات نسبت به دیگر شهرستانهای استان عقب مانده است که باید هم اکنون مورد توجه قرار گیرد.