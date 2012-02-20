پیروزی پر گل بارسلونا مقابل والنسیا/ اختلاف 10 امتیازی با رئال حفظ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لالیگای اسپانیا شب گذشته با برگزاری 6 دیدار به پایان رسید که طی آن تیمهای بارسلونا، آتلتیک بیلبائو و مایورکا مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند. در مهمترین دیدار شب گذشته آبی و اناریهای بارسلونا در حضور بیش از 74 هزار تماشاگر ورزشگاه نیوکمپ با درخشش "لیونل مسی" 5 بر یک والنسیا را شکست دادند.
ستاره آرژانتینی در این دیدار فوق العاده بود و چهار گل از پنج گل تیمش را به ثمر رساند. "ژاوی هرناندز" نیز در دقیقه 90 بازی گل پنجم بارسلونا را به ثمر رساند. بارسا با وجود این پیروزی پرگل هنوز 10 امتیاز با رئال مادرید صدرنشین فاصله دارد.
- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:
* گرانادا 4 - رئال سوسیداد یک
گلها: اینیگو مونتانا (12)، فرانکو یارا (57)، ایکچوکوو اوچه (61 و 87) برای گرانادا و مارک گونزالز (10) برای رئال سوسیداد
* آتلتیک بیلبائو 3 - مالاگا صفر
گلها: فرناندو مارداراس (58)، میکل دومینگز (60) و گایزکا پیندو (61)
* رئال مایورکا 4 - ویارئال صفر
گلها: ویکتور کاستانو (41 و 65)، خوزه لوئیز مارتی (52) و خوزه کارلوس نونس (67)
* اسپورتینگ گیخون یک - آتلتیکومادرید یک
گلها: سباستین اگورن (37) برای گیخون و کانلا روبرتو (20 - گل به خودی) آتلتیکومادرید
* لوانته 3 - رایووایهکانو 5
گلها: خاویر باکرو (50) و روبن استرادا (79 و 90) برای لوانته و لاس (35 و 70)، دیه گو کاستا (61 و 63) و آندریا دلیباسیچ (85) برای رایووایهکانو
* بارسلونا 5 - والنسیا یک
گلها: لیونل مسی (22، 27، 76 و 85) و ژاوی (90) برای بارسا و پابلو دانیل پیاتی (9) برای والنسیا
جدول رده بندی:
1- رئال مادرید 61 امتیاز
2- بارسلونا 51 امتیاز
3- والنسیا 40 امتیاز
4- اسپانیول 33 امتیاز
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18- راسینگ سانتاندر 23 امتیاز
19- اسپورتینگ گیخون 20 امتیاز
20- رئال زاراگوزا 15 امتیاز (یک بازی کمتر)
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