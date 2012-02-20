مبلغ بها خدمات قطار شهری مشهد افزایش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان در حاشیه جلسه شورای شهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: افزایش بهاخدمات قطار شهری مشهددر دستور کار نیمه نخست سال 91 این شهرداری نیست اما در هر صورت باید تا زمان مشخص شدن بودجه سال آینده و کمکهای دولت منتظر بود.

شهردار مشهد با بیان اینکه خرید اتوبوسهای برقی کاهش آلودگی را به دنبال دارد، گفت: چنانچه خرید اتوبوس های برقی محقق شود مشکل آلاینده ها در شهر نیز مرتفع می شود اما در حال حاضر به دلیل نوسانات ارز ارائه قیمت واقعی از سوی طرفهای خارجی مانع خرید این اتوبوسها شده است.

وی افزود: شهرداری در حال حاضر در راستای خرید اتوبوسهای با ارتفاع کم با شرکت عقاب قرارداد را نهایی کرد اما به دلیل اینکه می گویند مشخص نیست شرایط چه خواهد بود پیشنهاد قیمت از سوی آنها ارائه نشده است.

شهردار مشهد در زمینه ترافیک ایستگاه های خط دو قطار شهری نیز عنوان کرد: با پیمانکار مذاکره شده و به زودی مشکل تمام ایستگاه ها به جز ایستگاه میدان تقی آباد و میدان سعدی مرتفع می شود.

پژمان در مورد زمان ورود گازوئیل کم گوگرد به مشهد نیز گفت: دو پالایشگاه تهران و اراک به بهره برداری رسیده و ممکن است تا پایان سال جاری وعده وزیر نفت در خصوص فرستادن گازوئیل کم گوگرد به این شهر محقق شود.

پژمان در رابطه با دکل های برق توس بیان کرد: در این خصوص نشست شهرداری مشهد، شرکت برق و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی برگزار شده و بازدید از منطقه توس انجام گرفته که چندین گزینه از سوی شرکت برق در این جلسه ارائه شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون همه ما منتظر جواب نهایی مدیران میراث فرهنگی در رابطه با انتخاب طرح ها هستیم که به احتمال زیاد در این راستا از دکلهای ارتفاع پایین تر استفاده خواهد شد.

پژمان در خصوص موضوع اجرای طرح ترافیک در مشهد نیزبیان کرد: طرح محدوده های ترافیکی برای مشهد در گذشته به تصویب رسیده اما به دلیل اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود داشته طرح مذکور مجددا به شورا همتا ارائه شده است.

پژمان با اشاره به موضوع تعریض معابر خیابان ها بیان کرد: برخی مکانها را می توان در برنامه سالانه آورد اما بودجه شهرداری آنقدر نیست تا بتوان همه معابر را تعریض کرد.

وی ادامه داد: تنها راه تعریض خیابانهای مشهد همکاری مردم است زیرا آنها می توانند دربرابر دریافت امتیازاتی همچون پروانه و کاربری به عنوان جبران هزینه هاشان نسبت به عقب رفت منزل خود اقدام کنند.