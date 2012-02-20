شهیدان و دانشمندان شهید هسته ای سرمایه های کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سرلک شامگاه یکشنبه در مراسم اربعین دانشمند شهید هسته ای مصطفی احمدی روشن که در مسجد امام علی(ع) دانشگاه خوارزمی برگزار شد، اظهار داشت: شهیدان از جمله دانشمندان شهید هسته ای سرمایه های کشور هستند.



وی گفت: افرادی که در راه خدا و انقلاب اسلامی شهید شده اند زنده هستند و در این جهان در حال هدایت عالم به سمت نور هستند.



حجت الاسلام سرلک با اشاره به اینکه شهیدان سرمایه های کشور هستند، اضافه کرد: حرکت در مسیر شهادت ارزش و فضایل معنوی را در بر دارد.



دانشمندان شهید هسته ای کشور را از ظلمات نجات می دهند



مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده هنر دانشگاه تهران افزود: یک شهید همانند شهید فهمیده و احمدی روشن کافی است که کشور را ظلمات نجات دهد و امروزه زمینه تجلی برای حرکت های انقلابی در کشور خیلی زیاد شده است.



وی با بیان اینکه انقلاب ما اشک به ابا عبدالله و انقلاب روضه است، اضافه کرد: خانواده های شهدا همچون کوه هستند، این خانواده ها دشمنان را از غصه کشته اند، این حرکت سبب پایدار نظام خواهد شد.



مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده هنر دانشگاه تهران گفت: امام زمان(عج) افسانه نیست، امام عصر خواهد آمد.