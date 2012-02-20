سازمان بسیج دانش آموزی برای حمایت از نخبگان آمادگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مهر جودر پانزدهمین جشنواره مبتکرین، مخترعین و نخبگان دانش آموزان بسیجی استان مرکزی که عصر یکشنبه در کانون امام خمینی(ره) اراک برگزار شد افزود: برگزاری این جشنواره ها در افزایش انگیزه در سایر دانش آموزان به ویژه بسجیان اثر گذار است.

وی افزود: جشنواره دانش آموزان مخترع بسیجی استان مرکزی به پاس قدردانی از دانش آموزان مبتکر و مخترع برگزار شد.

مهرجو با اشاره به اینکه بیش از چهار هزار دانش آموز در استان مرکزی به فعالیت های علمی مشغول هستند افزود: 200 نفر از دانش آموزان نخبه و ممتاز به این جشنواره راه پیدا کردند.

وی گفت : نفرات برتر در این جشنواره به مسابقات دانش آموزان بسیجی مخترع و مبتکر کشور اعزام می شوند.

مسوول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان مرکزی افزود: هر ساله در مسابقات کشوری از 42 مخترع برتر با اهدای مدال تجلیل می شود که در دو سال گذشته 15 مخترع استان مرکزی در آن افتخار آفرین شده اند.

