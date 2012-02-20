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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

مهرجو:

سازمان بسیج دانش آموزی برای حمایت از نخبگان آمادگی دارد

سازمان بسیج دانش آموزی برای حمایت از نخبگان آمادگی دارد

اراک – خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج دانش آموزان و فرهنگیان استان مرکزی گفت: سازمان بسیج دانش آموزی برای حمایت از نخبگان و ممتازان و فراهم کردن شرایط بالندگی بیشتر این دانش آموزان آماده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مهر جودر پانزدهمین جشنواره مبتکرین، مخترعین و نخبگان دانش آموزان بسیجی استان مرکزی که عصر یکشنبه در کانون امام خمینی(ره) اراک برگزار شد افزود: برگزاری این جشنواره ها در افزایش انگیزه در سایر دانش آموزان به ویژه بسجیان اثر گذار است.

وی افزود: جشنواره دانش آموزان مخترع بسیجی استان مرکزی به پاس قدردانی از دانش آموزان مبتکر و مخترع برگزار شد.

مهرجو با اشاره به اینکه بیش از چهار هزار دانش آموز در استان مرکزی به فعالیت های علمی مشغول هستند افزود: 200 نفر از دانش آموزان نخبه و ممتاز به این جشنواره راه پیدا کردند.

وی گفت : نفرات برتر در این جشنواره به مسابقات دانش آموزان بسیجی مخترع و مبتکر کشور اعزام می شوند.

مسوول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان مرکزی افزود: هر ساله در مسابقات کشوری از 42 مخترع برتر با اهدای مدال تجلیل می شود که در دو سال گذشته 15 مخترع استان مرکزی در آن افتخار آفرین شده اند.
 

کد مطلب 1538534

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