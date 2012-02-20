ورزشکاران هاکی مازندران سالن تمرینی مناسب ندارند

هادی شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این رقابتها از روز گذشته به میزبانی ساری آغاز شده و باید تلاش کنیم با توجه به نداشتن تمرینات مناسب تیم، از سقوط تیم به دسته اول هاکی کشور جلوگیری کنیم.

وی بیان داشت: ورزش هاکی در مازندران از رشد قابل قبولی در سالهای اخیر برخوردار شده که حضور چندین ورزشکار این رشته در تیم ملی رده های سنی مختلف، بیانگر این ادعا است.

رئیس هیئت هاکی مازندران افزود: امیدی به کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر نداریم چرا که نداشتن مکان مناسب برای انجام تمرین تیم استان، مانع از آماده سازی مناسب تیم استان برای حضور قدرتمندانه در لیگ برتر بانوان شده و با این شرایط ، امیدی به کسب عنوان قهرمانی در این رقابتها نداریم.

وی بیان داشت: تیمهای لرستان، آذربایجان غربی، زنجان، گیلان، همدان و خراسان رضوی، تیمهای حاضر در رقابتهای لیگ برتر هستند که در دو گروه چهار تیمی به مدت چهار روز با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

شریعتی ادامه داد: مهمترین هدف تیم مازندران در این رقابت ها، جلوگیری از سقوط تیم به دسته اول هاکی کشور بوده که از تمام توان برای رسیدن به این هدف استفاده خواهیم کرد.