ساویز سربازی نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت:‌ یک کتاب تالیفی در دست تدوین دارم که درباره زندگی ابوعلی سینا است و عنوانش «مردی فراتر از زمانه» است. نگارش کتاب تمام شده و حروفچینی اولیه آن انجام شده که حجم آن تا به حال 350 صفحه شده است.

وی افزود: قرار بود ابتدا انتشارات علمی فرهنگی این کتاب را چاپ کند اما با این ناشر به توافق نهایی نرسیدم و ناشر دیگری برای این کتاب انتخاب خواهم کرد. به علاوه قصد دارم تغییراتی در کتاب اعمال کنم و آن را اصلاح کنم. این کتاب راجع به ابن‌سینا و معالجات اوست و زندگی این مرد را از بدو تولد تا پایان زندگی روایت می‌کند.

این محقق در ادامه گفت: پیش از این هم کتابی درباره بوعلی‌سینا نوشته‌ام. حجم آن کتاب 200 صفحه بود و 25 سال پیش نوشته شد. بنابراین با توجه به علاقه‌ای که به زندگی این دانشمند شهیر دارم، مطالعات و تحقیقاتی را که طی چند سال پیش درباره او انجام دادم، در قالب کتاب «مردی فراتر از زمانه» گردآوری کردم.

سربازی گفت: به واقع، ابن سینا مردی فراتر از زمانه خود بوده است. با تحقیقی که درباره طبیبان و معالجاتشان در دوره زمانی 100 سال گذشته، انجام دادم متوجه شدم تمام داروهایی که ابن سینا برای بیمارانش تجویز می‌کرد و اکثرا از داروهای گیاهی بودند، هنوز هم برای درمان بیماران تجویز می‌شوند.

مترجم کتاب «کشف جهان» افزود: در حال حاضر لازم دیدم که تغییراتی در این کتاب انجام بدهم و به نظرم چاپ آن در سال 91 میسر خواهد شد.