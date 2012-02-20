صادق فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: حضور پرتعداد و پرشور شرکت کنندگان در رقابتهای انتخابی تیمهای ملی کاراته را به فال نیک میگیریم. اینکه مدالها بین کاراتهکاهای استانهای مختلف توزیع شد بیانگر آن است که همه هیئتها برنامهریزی مناسب و گستردهای در فعالیتهای خود دارند.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته گفت: برای آماده سازی هر چه بهتر تیمهای ملی در تمامی رده سنی از همه ظرفیتهای موجود بهره خواهیم برد تا سال آینده در مسابقات قارهای و جهانی به نتیجهای که شایستگی آن را داریم، دست پیدا کنیم.
سرپرست فدراسیون کاراته در مورد حضور تیم ملی این رشته ورزشی در مسابقات جهانی و آسیایی نیز گفت: برای حضور درخشان کاراته ایران در عرصه بین المللی همه باید دست در دست بدهیم و با اتحاد و همدلی برای موفقیت تیمهای ملی اهتمام به خرج دهیم.
فرجی در مورد مسابقات انتخابی تیمهای ملی کاراته در تبریز گفت: مسابقات در کمال نظم و انضباط در حال پیگیری است و کادر فنی تیمهای نوجوانان، جوانان و امیدهای کاراته ایران نیز با حضور فعال خود به دقت مبارزات را زیر نظر دارند.
وی افزود: قرار است با دعوت از برترینهای این مسابقات و سایر نفرات دعوت شده از سوی کادر فنی اولین اردوی این تیمها طی روزهای هشتم تا یازدهم اسفندماه در ارومیه برگزار شود. همچنین براساس برنامهریزی صورت گرفته از سوی کادر فنی این تیم قرار است تا پایان سال یک مرحله دیگر از اردوها نیز برگزار شود.
فرجی ادامه داد: بدون تردید فدراسیون از تمام ظرفیتهای خود برای آماده سازی تیمهای ملی بهره خواهد گرفت و انشاءالله شرایطی فراهم خواهد شد که هیچ کمبودی احساس نشود.
قابل ذکر است رقابتهای انتخابی تیم ملی در دو بخش مردان و بانوان به میزبانی تبریز و زنجان با استقبال خوب مدعیان حضور در تیم ملی برگزار شد.
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