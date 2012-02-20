دانشمندان شهید هسته ای فقط به دنبال رضای خدا و مردم بودند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم احمدی روشن شامگاه یکشنبه در مراسم اربعین دانشمند شهید هسته ای مصطفی احمدی روشن که در مسجد امام علی(ع) دانشگاه خوارزمی برگزار شد، اظهار داشت: احمدی روشن دانشمند شهید هسته ای فقط به دنبال رضای خدا و مردم بود.



وی گفت: شهید احمدی روشن تحصیلات خود را در همدان به پایان رساند و در کنکور سراسری رتبه 729 را کسب کرد و در دانشگاه صنعتی شریف تهران قبول شد که این دانشگاه یکی از بهترین دانشگاه های کشور است.



پدر دانشمند هسته ای شهید مصطفی احمدی روشن ادامه داد: این شهید در حوزه بسیج این دانشگاه فعالیت داشت و افق فکری وی همه دنیا و عالم بود و فقط منحصر به ایران نبود و سرانجام وی به استخدام سایت هسته ای نطنز در آمد و فقط تنها هدفش رضای خدا و مردم بود.



وی رمز موفقیت مصطفی احمدی روشن را محبت به پدر و مادر خود عنوان کرد و افزود: جوانان فکر نکنند که با کسب مدرک لیسانس و یا بالاتر دیگر نیازی به پدر و مادر خود ندارند بلکه باید همواره به آنها احترام بگذارند بدلیل اینکه گره کور شما به دست والدین باز خواهد شد.



وی اضافه کرد: شهید مصطفی احمدی روشن تاکید فراوانی بر رفع مشکلات و گرفتاری مردم داشتند که مردم برای وی دعا می کردند و احمدی روشن تمام کارهایش را برای کسب رضای خدا بود.



پدر دانشمند هسته ای شهید مصطفی احمدی روشن با اشاره به اینکه در آینده نتیجه کارهای مصطفی روشن تر خواهد شد، اضافه کرد: این شهید یک سرباز دلسوز برای ملت، یک مرید برای مقام معظم رهبری و یک بنده خوب برای خدا بود و این صفات باعث شد که خداوند در حقش لطف کند و بالاترین خوبی ها یعنی شهادت را به وی اعطا کند.