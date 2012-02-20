ورزش کاراته در مازندران فراگیر شده است

علی سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رشته ورزشی کاراته در مازندران به دلیل علاقه مندی فراوان جوانان استان، فراگیر و گسترده است.

وی افزود: با توجه به وجود استعدادهای زیاد در شهرهای مختلف، باید تلاش کنیم زیرساخت های لازم را در این شهرها ایجاد کنیم.

وی به درخشش دختران کاراته کا مازندران در مسابقات قهرمانی کشور اشاره کرد و گفت: در این رقابتها ‌رزیتا علی پور در رده سنب بزرگسالان و فائزه محمدی در رده سنی نوجوانان موفق به کسب مدال طلای این رقابتها شدند.

رئیس هیئت کاراته مازندران افزود: ‌رخساره مددیان در رده سنی امید، منیره اکبری در رده سنی نوجوانان، فاطمه زهرا خلیلی در رده سنی نوجوانان و زهره برزگر در رده سنی نوجوانان، عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها را به خود اختصاص دادند.

وی اظهار داشت: درخشش کاراته کاران دختر مازندرانی در رقابت های قهرمانی کشور، نتیجه برنامه ریزی چندین ساله هیئت کاراته برای رشد استعدادهای علاقمند به این رشته است که این روند با هدف کسب مدال های معتبر دیگر ادامه خواهد یافت.

سلطانی ادامه داد: مریم سلطانپور، نرگس مددیان و مریم اسدزاده به مقام سوم این رقابتها که روز گذشته پس از سه روز در تبریز به پایان رسید را کسب کردند.



