میز خدمت در زندانهای قزوین راه اندازی شد

محمد پیرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای اجرای بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و به منظور دستیابی آسان و سریع خانواده زندانیان به خدمات قابل ارائه در سالن های ملاقات زندانهای استان میز خدمت راه اندازی شد.

وی بر اهمیت سرعت بخشی به رفع مشکلات مراجعین در زندانها تاکید کرد و افزود: هدف از راه اندازی میز خدمت در ادارات، رفع پیچ و خم های اداری و کوتاه تر شدن زمان ارائه خدمت بوده و با تکریم و احترام به مراجعه کنندگان همراه است.

معاون اداره کل زندانهای قزوین تصریح کرد: درخواست ها و مشکلات خانواده زندانیان حتی الامکان در دفاتر میز خدمت رفع شده و در کنار آن راهنمایی های لازم برای ارجاع به سایر قسمتها صورت می پذیرد.

پیرویسی یادآورشد: راهنمایی و مشاوره بدو ورود مراجعه کنندگان از نحوه دریافت خدمات، جلوگیری از سردرگمی و ازدحام ارباب رجوع ، تسهیل و تسریع در انجام امور و ارائه خدمات مطلوب از جمله فعالیتهای میز خدمت در زندانها است.

معاون اداره کل زندانهای قزوین بیان کرد: میز خدمت در زندانها هر ماه یکبار مورد ارزیابی قرار گرفته و ضمن رفع نواقص احتمالی دامنه فعالیتهای آن گسترده تر خواهد شد.

وی راه اندازی این بخش را خدمت رسانی شایسته به مردم و رضایت آنها ذکر کرد و گفت: امیدواریم این اقدام در پیشبرد اهداف و رسالت های سازمانی مؤثر واقع شود.

