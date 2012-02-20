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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۷

«مادرم ایران» تازه‌ترین مجموعه شعر طبایی به چاپخانه رفت

«مادرم ایران» تازه‌ترین مجموعه شعر طبایی به چاپخانه رفت

مجموعه شعر «مادرم ایران» سروده علیرضا طبایی با رویکرد میهنی مجوز نشر دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از سوی انتشارات شادان به زیر چاپ رفته و طی روزهای آتی توزیع می‌شود.

مجموعه شعر «مادرم ایران» دربردارنده 5 شعر نسبتاً بلند از علیرضا طبایی با زمینه‌ای میهنی و زبانی حماسی است.

عنوان یکی از شعرهای این کتاب «ایران هماره ایران خواهد ماند» است و واکنشی است به فیلم ضدایرانی 300 (محصول سال 2007 هالیوود) و شعر دیگر این مجموعه «خلیج فارس» هم در پاسخ به تحریف‌هایی که غربی‌ها در این باره انجام داده‌اند، سروده شده است.
 
خبر دیگر از کتاب‌های این شاعر اینکه انتشارات آوای کلار مجموعه شعر «تندر اما ناگهانی‌تر» او را برای اخذ مجوز به اداره کتاب ارشاد فرستاده است.
 
این مجموعه حدوداً 200 صفحه‌ای منتخبی است از غزل‌های علیرضا طبایی و حدود 90 غزل را در برمی‌گیرد.
 
مجموعه شعر با عنوان‌های «جوانه‌های پاییز» (نشر پیروز، 1344)، «از نهایت شب» (نشر بامداد، 1350)، «گزیده آثار کوتاه از شاعران معاصر» (نشر پدیده، 1351)، «خورشید‌های آن‌ سوی دیوار» (نشر توس، 1360) و «شاید گناه از عینک من باشد» (نشر آیینه جنوب، 1385) به چاپ رسیده است.
 
کد مطلب 1538550

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