حقیقت با تفکرات اسرائیل تفاوت دارد/ حمله به ایران ساده نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، برنامه اسرائیل برای ماجراجویی علیه تاسیسات هسته ای ایران "حمله جراح گونه" به همان شیوه ای است که در حمله به سوریه در سال 2007 و بمباران یک منطقه که اسرائیل مدعی بود در آن فعالیت هسته ای انجام می شود، خواهد بود اما شرایط ایران به گونه ای است که این طرح برای حمله، اسرائیل را به هدف خود نمی رساند.

بر اساس ارزیابیها و تحقیقات مقامات آمریکایی، حمله جنگنده های رژیم اسرائیل به ایران مستلزم یک هزار مایل پرواز بر فراز کشورهایی که روابط حسنه ای با تل آویو ندارند، سوخت گیری در آسمان، مبارزه با سیستم دفاع هوایی ایران، حمله همزمان به چند سایت زیرزمینی و استفاده از دست کم یکصد جنگنده است.

بر همین اساس می توان گفت که حمله به ایران برای رژیم اسرائیل اقدامی بسیار مشکل و پیچیده خواهد بود.

ژنرال "دیوید دیپوتلا" فرمانده عملیات های هوایی آمریکا در حمله به افغانستان در سال 2001 و جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 و کسی که در سالهای اخیر بالاترین مقام اطلاعاتی در نیروی هوایی آمریکا محسوب می شد در رابطه با طرح حمله به ایران می گوید: شاید اسرائیل به فکر حمله به ایران باشد. در حرف این اقدامی ساده است اما حمله به ایران عملیاتی پیچیده خواهد بود.

نیویورک تایمز در ادامه می نویسد: حدس و گمان درباره حمله اسرائیل به ایران در ماه های اخیر به واسطه افزایش تنش ها میان تهران و غرب افزایش یافته است. در همین رابطه و به دلیل افزایش همین حدس و گمان ها "تام دانیلون" مشاور امنیت ملی آمریکا به اسرائیل سفر کرده و دیروز یکشنبه با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرده اما با این حال مقامات اسرائیلی نیز از همان ادبیات مقامات آمریکایی استفاده کرده و می گویند: تمام گزینه ها روی میز است."

به نوشته این روزنامه، افزایش حدس و گمان ها درباره امکان حمله اسرئیل به ایران موجب بروز تنش و اختلاف نظر در امریکا شده بطوری که عده ای ار کارشناسان معتقدند اسرائیل اصولا توان نظامی برای انجام و به پایان رساندن این عملیات را ندارد و ممکن است در میانه راه به آمریکا متوسل شود و عده ای دیگر نیز معتقدند که در صورت وارد شدن آمریکا به این عملیات حتی به پایان رساندن آن برای کشوری که از تجهیزات نظامی و قدرت آنها مطلع هستند هفته ها طول می کشد و اما عده ای دیگر از واکنش ایران به این حمله هراس دارند.

در همین رابطه "مایکل هایدن" کسی از سال 2006 تا 2009 رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بود می گوید: حمله هوایی به تاسیسات هسته ای ایران عملیاتی است که از عهده اسرائیل خارج است و یکی از دلایل اصلی آن مسافت زیادی است که جنگنده های اسرائیلی باید تا ایران بپیمایند.

این روزنامه در بخش پایانی مطلب خود به راه های ممکن برای حمله به ایران اشاره کرده و می نویسد : اسرائیل برای حمله هوایی به ایران سه مسیر را پیش رو دارد اول از طریق شمال ترکیه، دوم با عبور از آسمان عراق و سوم با عبور از آسمان اردن و عربستان سعودی.

محتمل ترین راه در میان این سه مسیر، استفاده از حریم هوایی عراق است اما با این حال و با توجه به اینکه اسرائیل از جنگنده های اف 15 و اف 16 بهره مند است و همچنین مدنظر قرار دادن قابلیت های این جنگنده ها در طی مسافت ها و قدرت حمل بمب و موشک به صراحت می توان به این نتیجه رسید که اسرائیل به تنهایی توان حمله به ایران را ندارد.